台灣財劃法等3法修正通過 青鳥究責行動首站桃園出發

不滿藍白立委通過修正憲訴法等3法，台灣公民陣線及台灣經濟民主連合發起究責濫權立委行動，首站23日就到桃園市，即使氣溫低還下著雨，但截至晚間8時許，現場罷免連署書已收到逾1250份。中央社

不滿藍白立委通過修正憲訴法等3法，台灣公民陣線及台灣經濟民主連合要究責強推惡法的濫權立委，首站今晚到桃園市，細數6席立委作為也發起罷免 連署，宣布究責行動將遍地開花。

台立法院20日院會藍綠交戰，立法院外也有民團台灣公民陣線及台灣經濟民主連合號召青鳥聚集抗議，最後國民黨 闖關通過修正公職人員選舉罷免法、財政收支劃分法及憲法訴訟法。民團稱3大惡法闖關通過，將再深入國民黨立委選區推動落選運動。

由台灣公民陣線及台灣經濟民主連合今晚到桃園市，舉行「冬季青鳥在桃園，濫權立委究責會」，要對強推惡法的濫權立委究責，首站來到桃園市，並在桃園火車站後站停車場舉辦集會，對6名桃園市選出的國民黨籍立委，現場也發起罷免連署。

台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，即使立法院外萬人抗議並發起集結行動，但「傅崐萁」集團仍強行通過修正3大惡法，對台灣帶來重大衝擊，接下來青鳥公民運動將以3大行動對抗他們毀台、亂台的行為。

賴中強說，首先就是究責運動，將到地方舉辦立委究責會，過去在立院的集會行動，相信已對立委造成壓力，但許多人仍覺得不痛不癢，因此將前進立委各自選區舉辦究責會，第1階段將以縣市為單位，桃園市之後將到新北市、台中市、竹苗等，在立法院休會之前，還會到花蓮。

賴中強指出，會期結束後將改以立委選區為單位，深入各地大街小巷、市集、宮廟，讓民眾知道立委們在立院做了什麼，包括連署、支持、通過什麼法案，將為台灣帶來癱瘓的人事、掏空的財政，以及年輕人無望的未來。

賴中強表示，其次將效法韓國發起「落選運動」，以2026年提前讓濫權立委的議員及樁腳落選、2028年讓濫權立委落選為目標，藉此改變國會生態。

最後則是「抵抗運動」，雖然青鳥沒有擋下3大惡法，但「傅崐萁」集團還有許多毀台、亂台法案，包括準備修法離島建設條例、警察人事條例、老人福利法、兩岸人民關係條例等，即使最後擋不住，也要延遲法案進度，直到2026年、2028年的落選運動，減少「傅崐萁」集團對國家的傷害。

魏廷朝人權文教協會理事長、民進黨市議員魏筠則與現場民眾分享她的父親魏廷朝如何因為美麗島事件入獄成為政治犯。曾擔任書記官的她說，最不能忍受立法者侵犯核心價值的法治人權，她強調，選罷法門檻加高，民眾無法制衡惡劣立委；憲訴法修惡，許多事就無法因釋憲而修改；財劃法對地方的建設、民眾補助影響甚鉅，感謝大家願意為自己權益挺身而出。

無黨團結聯盟市議員于北辰指出，中華民國 國軍捍衛的叫中華民國憲法，台灣經過多次政權轉移，無論藍、綠當總統都是由人民選出來的，沒有黨派的問題，若照現在改革的憲法訴訟法，等同中華民國憲法永遠不能使用，這對中華民國民主憲政是最大傷害，憲訴法的改變不是藍綠的惡鬥，而是要把民主憲政化石化不能再保護人民，呼籲大家用人民的力量一起捍衛台灣民主。

主辦單位也表示，即使氣溫只有10幾度還下著雨，截至晚間8時許，罷免連署書已收到逾1250份，更吸引超過1500名的「青鳥」到場支持。