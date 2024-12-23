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長居海外的台灣人注意 健保停復保今取消…怎麼應對？

記者沈能元／台北即時報導
長期待在海外的民眾注意了，衛福部健保署今天開始，不再受理停保申請案件，目前停保有效者約21萬人，如旅外僑民、出國工作、留學等，取消停復保制度，健保費收入每年約增加23億元。本報資料照片
長期待在海外的民眾注意了，衛福部健保署今天開始，不再受理停保申請案件，目前停保有效者約21萬人，如旅外僑民、出國工作、留學等，取消停復保制度，健保費收入每年約增加23億元。本報資料照片

經常出國的民眾注意了，台衛福部健保署今天開始，不再受理停保申請案件。衛福部健保署表示，健保屬強制性社會保險，依社會互助、風險分攤意旨，凡國人符合保險資格者，即有持續加保及繳納保險費的義務。目前停保有效者約21萬人，如旅外僑民、出國工作、留學、政府駐外人員、遠洋漁船船員，取消停復保制度，健保費收入每年約增加23億元。

健保署指出，凡國人符合保險資格者，即有持續加保及繳納保險費的義務，不論其是否就醫或有無使用健保醫療資源而有不同。因此，衛福部於今天起修正「全民健康保險法施行細則」，取消健保停復保相關規定。

健保署表示，配合本次施行細則規定修正，自今天起不再受理停保申請案件。國人只要設有戶籍，均應持續加保及繳納保險費，如在國外發生不可預期緊急傷病或緊急分娩，可於當地醫療院所就醫，再檢具書據向健保署各分區業務組申請核退自墊醫療費用。

另外，基於信賴保護原則，凡今年12月22日以前，已辦理停保民眾，當次出國達6個月以上者，該次停保持續有效至返國入境日辦理復保；若出國未達6個月，應註銷該次停保，且需補繳暫停繳費期間的健保費。

健保署強調，取消停復保規定後，符合加保資格者都應依適法身分辦理加保，加保後健保署每月寄送繳款單至投保單位，由投保單位持單繳費。至於以第6類身分在公所加保的民眾，健保署會寄送繳款單至被保險人之通訊地址，並請於期限內持單繳納。

另外，居住國外之民眾，建議可優先選擇「轉帳代繳」，申辦以存款帳戶或信用卡自動扣繳保險費，也可以申請電子繳款單，由健保署寄送繳款單至指定的電子信箱，民眾於收到電子繳款單後，選擇以信用卡、活期帳戶或行動支付(一卡通MONEY、街口支付、台灣PAY)等多元方式繳納保險費，方便又省時。

健保署為利民眾瞭解停復保規定變革，提供相關問答集、宣導單張及懶人包等資料放置全球資訊網/重要政策/停復保規定變革專區(https://www.nhi.gov.tw/ch/cp-17713-e61af-3873-1.html)供民眾參考，並同步發函及電子郵件等方式，通知投保單位及目前停保中的保險對象知悉，請民眾依規定辦理健保手續。

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