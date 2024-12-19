民進黨突襲摸黑占領立院議場 陳玉珍意圖衝入被攔下

民進黨立委今天發動突襲，摸黑闖入立法院議場內，國民黨立委陳玉珍意圖跟進闖入，被民進黨立委陳瑩等人包圍阻擋。(記者張曼蘋／攝影)

國民黨 團力拚明天立法院會三讀通過選罷法、憲訴法、財劃法3大案，民進黨 立委今晚發動突襲，晚間9時許，兵分多路，破窗闖入立法院議場內，率先議場內主席台，多名民進黨立委高喊，「今晚我們51戰隊守護立法院，跟人民站在一起團結一心，捍衛民權對抗惡法。」據了解，藍營目前晚間開會緊急應變中。

民進黨立委今天發動突襲，立委邱議瑩等人從立法院議場側門破窗而入，摸黑闖入議場內。(記者張曼蘋／攝影)

明天立法院會排審選罷法、憲訴法、財劃法3大案，國民黨立委為確保院會開會順利，17日起就開始在議場大門口搭帳篷備戰，輪流看守議場大門。不料，民進黨立委今晚發動突襲，趁著國民黨立委不注意，將議場側門窗戶拆下，綠委鍾佳濱、陳俊宇、王義川、王美惠、陳培瑜等人摸黑進到議場內，成功搶先占領主席台。

陳培瑜錄製影片向立法院外的公民團體喊話，「各位公民朋友，51艦隊進來議場了，民進黨團為台灣人民守護自由、守護民主，請大家跟我們一起努力，我們不會放棄。」

國民黨力拚明天立法院會三讀通過選罷法、憲訴法、財劃法3大案修法，民進黨立委今晚突襲摸黑闖進立法院議場內占領主席台。(圖／取自王義川Threads)

國民黨立委陳玉珍眼看綠委衝進議場，一度試圖也要闖進去，但被民進黨立委陳瑩抱住，陳玉珍怒嗆，「你們現在打破玻璃，明天還能表決嗎？你們明天會不會開槍？」

民進黨立委許智傑表示，為了避免國民黨明天通過惡法，所以今天晚上所有民進黨成員，進來立法院裡面，希望明天可以順利擋下國民黨強推的三個惡法。