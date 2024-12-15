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盼雙城論壇救一貫道 海基會再提「八旗」總編富察被捕2年

記者陳宥菘／台北即時報導
台灣八旗文化出版社總編輯富察（李延賀）赴中國被捕，近兩年來杳無音信。（圖／取自臉書）
台灣八旗文化出版社總編輯富察（李延賀）赴中國被捕，近兩年來杳無音信。（圖／取自臉書）

台灣三名一貫道道親10月在廣東被捕，海基會秘書長羅文嘉呼籲台北市長蔣萬安雙城論壇期間向中方轉達關切，台北市副市長林奕華14日回應，雙城論壇是市政交流平台，海基會應努力跟對岸溝通。海基會15日再度表示，八旗出版社總編輯富察（本名李延賀）被中共在上海逮捕將近兩年，「台北市民在上海市被逮捕，算不算兩城市的問題？」

海基會與北市府就雙城論壇關切一貫道滯陸一事陷入論戰。海基會繼14日晚間透過書面表示，「請北市府相關官員保持多一點基本人性，無論是什麼單位與角色，都應給予受害者家屬更多的溫暖和支持」，15日下午再度透過書面作出回應。

海基會表示，宗教自由是普世價值，中共表面強調宗教交流，實際卻戕害宗教自由，任意逮捕台方一貫道信眾，任何稍有自由民主意識的人，都應該挺身而出，聲援被迫害者。「如果為了討好中共，不敢對抓人的中共表達抗議，卻對自己人酸言酸語，無異自我矮化，自亂陣腳。」

海基會表示，北市府不願在雙城論壇提出要求釋放人員訴求，那是北市府的態度。海基會對任何國人遭遇中共迫害都會站出來。

海基會並指，「提醒北市府與蔣市長，八旗出版社總編輯富察延賀被中共逮捕將近兩年，富察被逮捕的地點就是上海市。台北市民在上海市被逮捕，算不算兩城市的問題？」海基會說，這段期間，台灣政府與民間，都盡力營救，唯獨未見國民黨相關人員，表達關切。「蔣市長要不要在雙城論壇提出呼籲儘速釋放富察與一貫道信眾，是自己的選擇。」

對於海基會呼籲蔣萬安藉雙城論壇向陸方反應一貫道信徒被捕，台北市政府發言人殷瑋15日上午透過媒體群組表示，中央又希望北市府出面協助溝通，又不讓上海市台辦主任金梅到台北，「那我們要去找誰溝通呢？」殷瑋說，顯然無論是陸委會還是海基會的溝通管道，現在都已經斷了，「不過沒有關係，海基會做不到的，台北市蔣市長會循適當的管道，全力來協助」。

八旗出版社總編輯富察（本名李延賀）2023年3月底赴陸探親失聯，疑在上海遭秘密拘捕，同年4月底，大陸國台辦發言人朱鳳蓮指富察涉嫌「從事危害國家安全的活動」，正接受國安機關調查。

海基會日前呼籲北市府在雙城論壇關切一貫道信徒被捕，海基會15日再度表示，八旗出版...
海基會日前呼籲北市府在雙城論壇關切一貫道信徒被捕，海基會15日再度表示，八旗出版社總編輯富察（本名李延賀）被中共在上海逮捕將近兩年，「台北市民在上海市被逮捕，算不算兩城市的問題？」（本報系資料照）

雙城論壇 中共 蔣萬安

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