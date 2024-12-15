盼雙城論壇救一貫道 海基會再提「八旗」總編富察被捕2年

台灣八旗文化出版社總編輯富察（李延賀）赴中國被捕，近兩年來杳無音信。（圖／取自臉書）

台灣三名一貫道道親10月在廣東被捕，海基會秘書長羅文嘉呼籲台北市長蔣萬安 在雙城論壇 期間向中方轉達關切，台北市副市長林奕華14日回應，雙城論壇是市政交流平台，海基會應努力跟對岸溝通。海基會15日再度表示，八旗出版社總編輯富察（本名李延賀）被中共 在上海逮捕將近兩年，「台北市民在上海市被逮捕，算不算兩城市的問題？」

海基會與北市府就雙城論壇關切一貫道滯陸一事陷入論戰。海基會繼14日晚間透過書面表示，「請北市府相關官員保持多一點基本人性，無論是什麼單位與角色，都應給予受害者家屬更多的溫暖和支持」，15日下午再度透過書面作出回應。

海基會表示，宗教自由是普世價值，中共表面強調宗教交流，實際卻戕害宗教自由，任意逮捕台方一貫道信眾，任何稍有自由民主意識的人，都應該挺身而出，聲援被迫害者。「如果為了討好中共，不敢對抓人的中共表達抗議，卻對自己人酸言酸語，無異自我矮化，自亂陣腳。」

海基會表示，北市府不願在雙城論壇提出要求釋放人員訴求，那是北市府的態度。海基會對任何國人遭遇中共迫害都會站出來。

海基會並指，「提醒北市府與蔣市長，八旗出版社總編輯富察延賀被中共逮捕將近兩年，富察被逮捕的地點就是上海市。台北市民在上海市被逮捕，算不算兩城市的問題？」海基會說，這段期間，台灣政府與民間，都盡力營救，唯獨未見國民黨相關人員，表達關切。「蔣市長要不要在雙城論壇提出呼籲儘速釋放富察與一貫道信眾，是自己的選擇。」

對於海基會呼籲蔣萬安藉雙城論壇向陸方反應一貫道信徒被捕，台北市政府發言人殷瑋15日上午透過媒體群組表示，中央又希望北市府出面協助溝通，又不讓上海市台辦主任金梅到台北，「那我們要去找誰溝通呢？」殷瑋說，顯然無論是陸委會還是海基會的溝通管道，現在都已經斷了，「不過沒有關係，海基會做不到的，台北市蔣市長會循適當的管道，全力來協助」。