國台辦證實一貫道3人在廣東被捕 涉違反中國刑法300條

中國國台辦13日傍晚證實有3位一貫道信徒在廣東被捕。圖為13日下午的國台辦大門。記者廖士鋒／攝影

近期台灣一貫道3位信徒在廣東被捕，中國國台辦今天下午表示，3人涉嫌觸犯中國刑法300條相關罪名，被廣東省公安機關依法逮捕，有關部門將「依法開展案件辦理」。

中國國台辦13日傍晚指出，經了解，台灣居民周某、江某、謝某等3人涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」被廣東省公安機關依法逮捕。目前3人均已聘請律師。「有關部門將依法開展案件辦理，依法保障當事人合法權益」。

此前，海基會秘書長羅文嘉4日表示有3名來自台灣的一貫道信徒在中國遭逮，尋求海協會協助，不過沒有獲得回覆；依據兩岸共打協議窗口欲了解狀況，也未獲得回應。羅文嘉13日主持背景說明會，再提到有3名一貫道道親，10月上旬赴中廣東省中山市被補，至今快兩個月還沒有任何消息，呼籲台北市長蔣萬安可在雙城論壇 期間向中方提及此事，給家屬一個答覆。

此外，羅文嘉透露，這三位被捕的人都是年齡70、80歲左右的長者，不是去從事政治行為，都是一貫道道親，在民宅讀四書五經。

根據中國刑法第300條，「組織和利用會道門、邪教組織或者利用迷信破壞國家法律、行政法規實施的」，處三年以上七年以下有期徒刑；情節特別嚴重的，處七年以上有期徒刑。組織和利用會道門、邪教組織或者利用迷信矇騙他人，致人死亡的，依照前款的規定處罰。組織和利用會道門、邪教組織或者利用迷信姦淫婦女、詐騙財物的，分別依照該法第236條、第266條的規定定罪處罰。

中國最高人民法院、最高人民檢察院2017年1月發布了一份「關於辦理組織、利用邪教組織破壞法律實施等刑事案件適用法律若干問題的解釋」，當中詳細定義何謂「邪教組織」，並針對該類組織違反中國刑法300條的相關行為量刑標準，予以詳細解釋。

「會道門」是指以傳播宗教為名進行秘密活動的封建性組織的總稱。公開資料顯示， 中共 建政之初，就曾於1950年10月10日宣布一貫道為「反動會道門」，予以打擊和取締。