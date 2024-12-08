我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

山下智久、林志玲空降大巨蛋 告白周董「我愛你」

川普促美不插手敘利亞 但他沒提到雙方還有不少瓜葛

統戰紀錄片掀議 葉元之：台灣也有收買中國網紅行銷旅遊

記者王千豪／台北即時報導
網紅「八炯」6日在影音平台播放「中國統戰紀錄片上集」，內容稱中共收買台灣網紅。不過，國民黨立委葉元之今爆料，台灣也有收買對岸網紅行銷旅遊，今年花了74萬元，明年則預計花114萬元。圖／葉元之辦公室提供
網紅「八炯」6日在影音平台播放「中國統戰紀錄片上集」，內容稱中共收買台灣網紅。不過，國民黨立委葉元之今爆料，台灣也有收買對岸網紅行銷旅遊，今年花了74萬元，明年則預計花114萬元。圖／葉元之辦公室提供

網紅「八炯」6日在影音平台播放「中國統戰紀錄片上集」，內容稱中共收買台灣網紅。不過，國民黨立委葉元之今爆料，台灣也有收買對岸網紅行銷旅遊，今年花了74萬元(新台幣，下同，約2.4萬美元)，明年則預計花114萬元。

影片來源：YouTube@攝徒日記Fun TV

葉元之今在臉書指出，觀光署透過「台灣海峽兩岸觀光旅遊協會」駐北京及上海辦事處，在中國行銷台灣觀光，113年總推廣經費編列614萬元，114年則編列659萬，內容包括實體活動、多媒體行銷及和中國網紅合作；其中和中國網紅合作部分，113年編列74萬元、114年編列114萬元，明年還比今年成長54％。

葉元之表示，中國因為台灣禁團令的關係，不准中客訪台，日前中華民國旅行公會全聯會等團體，也赴觀光署陳情要求解除禁團令，民進黨政府不解除禁團令，卻還在中國宣傳觀光，是要「讓大陸民眾看得到吃不到？還是錢太多在消耗預算？」

葉元之指出，台灣今年觀光逆差7380億元，恐創歷史新高，對全民都有影響，旅遊業更首當其衝，台灣與旅遊相關的從業人員及家庭人口超過200萬人，人數相當多，並且7成作中國大陸生意，中客不來，影響最大。現在很多人都改行送外賣兼職，主要就是受大環境影響。

葉元之說，他之前曾在立法院質詢交通部長陳世凱，台灣要怎樣才會解除禁團令，當時陳世凱表示，因為卡在中國不願開放團客過來，所以台灣也不能解禁。葉元之批，這就變成雞生蛋、蛋生雞的問題，大家都在找藉口不開放，「這就無解了」。

葉元之強調，不懂為何政府就是寧可坐視觀光逆差，讓業者苦哈哈。兩岸不交流，台灣人受害也很深；政府以為是在懲罰對岸，其實懲罰的是台灣自己人，呼籲政府以台灣人民生計為念。

觀光 中華民國 預算

上一則

台國會外交經費暴增84萬美元 朝野成立近80個聯誼會

延伸閱讀

陸邀台網紅統戰、藝人組黨參選2026？陸委會：積極偵辦

陸邀台網紅統戰、藝人組黨參選2026？陸委會：積極偵辦
YouTuber曝中國藉網紅統戰 陸委會：若違法必處理

YouTuber曝中國藉網紅統戰 陸委會：若違法必處理
青鳥宴台北場席開100桌 罷免雙北藍委設攤衝連署

青鳥宴台北場席開100桌 罷免雙北藍委設攤衝連署
昔倡考試院存在非必要 周弘憲今爭院長大位

昔倡考試院存在非必要 周弘憲今爭院長大位

熱門新聞

長輩中午到樂活園地共餐，如有人異常缺席，協會成員都會注意到並聯繫。圖／臻佶祥社會服務協會提供

中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊

2024-11-30 12:45
圖為陳文茜8月出席前民進黨主席施明德語錄「我只帶來信心」新書發表會。(報系資料照片)

肺腺癌確定復發「我賭輸了」 陳文茜：願我靜心走完這段病程

2024-12-06 19:23
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。（取材自X平台）

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

2024-11-27 23:33
桃園邱姓商人猝逝導致妻母互告，判決結果出爐，邱妻刑事部分被判3月徒刑，民事部分，法官則要邱妻先還273餘萬，婆婆再將該付、該給的273萬元給媳婦。示意圖，非文中當事人。(本報系資料照)

兒死隔天媳婦領走遺產逾15萬美元 婆媳互控結果出爐

2024-12-01 14:06
「飛躍羚羊」紀政在宜蘭縣偏鄉小道迷路，不慎把車開到宜蘭河新城橋河堤，「車頭懸空」搖搖欲墜。(圖／警方提供)

台「飛躍羚羊」紀政迷路出車禍 要去苗栗竟開到宜蘭

2024-12-03 04:30

超人氣

更多 >
4生肖2025年安康又福氣 虎捉住賺錢機會、他能開創新天地

4生肖2025年安康又福氣 虎捉住賺錢機會、他能開創新天地
亞馬遜推25元機票 限時五天

亞馬遜推25元機票 限時五天
敘利亞軍方宣布阿塞德政權垮台 總統逃亡、反抗軍街頭高呼解放

敘利亞軍方宣布阿塞德政權垮台 總統逃亡、反抗軍街頭高呼解放
節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡

節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡
「墨雨雲間」王星越當紅炸子雞 拿紅酒杯入場上台卡痰

「墨雨雲間」王星越當紅炸子雞 拿紅酒杯入場上台卡痰