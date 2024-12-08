統戰紀錄片掀議 葉元之：台灣也有收買中國網紅行銷旅遊

網紅「八炯」6日在影音平台播放「中國統戰紀錄片上集」，內容稱中共收買台灣網紅。不過，國民黨立委葉元之今爆料，台灣也有收買對岸網紅行銷旅遊，今年花了74萬元，明年則預計花114萬元。圖／葉元之辦公室提供

網紅「八炯」6日在影音平台播放「中國統戰紀錄片上集」，內容稱中共收買台灣網紅。不過，國民黨立委葉元之今爆料，台灣也有收買對岸網紅行銷旅遊，今年花了74萬元(新台幣，下同，約2.4萬美元)，明年則預計花114萬元。

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葉元之今在臉書指出，觀光 署透過「台灣海峽兩岸觀光旅遊協會」駐北京及上海辦事處，在中國行銷台灣觀光，113年總推廣經費編列614萬元，114年則編列659萬，內容包括實體活動、多媒體行銷及和中國網紅合作；其中和中國網紅合作部分，113年編列74萬元、114年編列114萬元，明年還比今年成長54％。

葉元之表示，中國因為台灣禁團令的關係，不准中客訪台，日前中華民國 旅行公會全聯會等團體，也赴觀光署陳情要求解除禁團令，民進黨政府不解除禁團令，卻還在中國宣傳觀光，是要「讓大陸民眾看得到吃不到？還是錢太多在消耗預算 ？」

葉元之指出，台灣今年觀光逆差7380億元，恐創歷史新高，對全民都有影響，旅遊業更首當其衝，台灣與旅遊相關的從業人員及家庭人口超過200萬人，人數相當多，並且7成作中國大陸生意，中客不來，影響最大。現在很多人都改行送外賣兼職，主要就是受大環境影響。

葉元之說，他之前曾在立法院質詢交通部長陳世凱，台灣要怎樣才會解除禁團令，當時陳世凱表示，因為卡在中國不願開放團客過來，所以台灣也不能解禁。葉元之批，這就變成雞生蛋、蛋生雞的問題，大家都在找藉口不開放，「這就無解了」。

葉元之強調，不懂為何政府就是寧可坐視觀光逆差，讓業者苦哈哈。兩岸不交流，台灣人受害也很深；政府以為是在懲罰對岸，其實懲罰的是台灣自己人，呼籲政府以台灣人民生計為念。