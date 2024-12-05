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拖延、拒賠、抗辯 殺聯合健保CEO的子彈刻這3字

兇手的微笑 射殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光

台五億男案再開庭...夏男多方辯駁 向法官致歉非刻意拖延

記者曾健祐／台中即時報導
夏男今天再赴台中高分院出庭。記者曾健祐／攝影
夏男今天再赴台中高分院出庭。記者曾健祐／攝影

台中五億男案今二審再開庭，一審被認定謀財假結婚的夏姓男子為辯駁大量陳述意見，庭期也因此延誤，審判長提醒夏針對問題發言，公訴檢察官也要他尊重法官訴訟指揮，夏向法官致歉稱不是故意要拖延，但針對不實指控得一一辯駁。

夏男說，賴男死後相關土地權狀他們曾發函要交給賴的母親，但賴仍有兄弟姐妹繼承權利，不能直接交付賴母，他也曾向檢察官說要交給檢方，但檢方以職權無關拒絕，最後自己持有卻被解讀成侵占財產，一審法官心證也被影響，導致他永遠無法撇清，覺得非常無奈。

夏質疑，這幾張紙能代表什麼？並重申自己和賴男認識時，他在唸書考地政士，對方仍在高中就學，彼此才無密切交往行為，而賴也稱很多事會問爸爸不會問媽媽，或是自己決定。

夏還說，他認為重點在於，賴男已經18歲有行為能力，難道2人結婚後他就能完全支配賴的財產？賴本身毫無能力嗎？一審認定他結婚是要謀財，賴要保護財產，這樣邏輯根本有問題。整件事因賴死亡被拿出檢討，複雜到他不知如何交代。

由於二審歷次開庭時，夏男已大量表示意見，二審庭期也因此延期、多訂開庭期日，審判長吳進發今也當庭向夏男告知，請他不要重複陳述，就提示證據有意見部分重點補充。

公訴檢察官也向夏稱，請他尊重審判長訴訟指揮，不要一直講辯論終結時才需陳述的意見，並請夏男的辯護人負責約束他。

夏男解釋，對於賴男死亡他真的不知道發生什麼事，他無法得知賴內心想法，吳進發則再度提醒，請夏針對提示證據說明，有相關意見待辯論終結時一併表示「你的權利不會受影響。」

另就勘驗2人在戶政事務所準備登記前的監視器畫面時，夏認為畫面很客觀，一審法官卻以主觀敘述，稱賴男神情緊張、毫無喜悅之情，他覺得畫面可放上網路讓民眾公評，還說相關證人證詞偏頗、一句話各自解讀。

夏男最後向法官說不好意思，他不是故意要拖時間，但不實指控自己要一一辯駁，也主張要調他身分證換發紀錄，以佐證他有結婚真意；公訴檢察官主張，夏男否認陳述不實在。審判長諭知下次12月19日辯論終結。

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