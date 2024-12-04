我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／聯合健保CEO被刺、韓戒嚴、拜登特赦為兒為己

女強人瓊瑤一生甘願為愛臣服 私下性格剛烈

陸生團訪清大 小笠原：希望中國學生也能看到台灣民主

記者黃羿馨、巫鴻瑋／新竹即時報導
小笠原欣幸也全程到場觀察，隨後也在臉書發表心得，今天前總統馬英九基金會邀請中國學生訪問團來到清華大學，交流的會館（名人堂）門外有抗議的人、有歡迎的人，還有看熱鬧的人，他估計大概5百個人。記者黃羿馨／攝影
小笠原欣幸也全程到場觀察，隨後也在臉書發表心得，今天前總統馬英九基金會邀請中國學生訪問團來到清華大學，交流的會館（名人堂）門外有抗議的人、有歡迎的人，還有看熱鬧的人，他估計大概5百個人。記者黃羿馨／攝影

台前總統馬英九邀請大陸學生來台參訪，今天上午參訪團蒞臨新竹的國立清華大學名人堂與師生交流，有「選舉之神」封號的日籍學者、現為清大榮譽講座教授的小笠原欣幸也發表到場觀察心得，並讚許抗議和歡迎人士兩派沒衝突，展現民主風度。

由馬英九基金會舉辦的陸生參訪團，有中國北京大學、清華大學、復旦大學等7所大專院校校共40名師生，其中包括奧運金牌得主馬龍、楊倩等，還有近期爆紅的彭弋航都是北京清華代表，因此此次拜訪台灣清大格外受矚目。

小笠原欣幸也全程到場觀察，隨後也在臉書發表心得說，今天前總統馬英九基金會邀請中國學生訪問團來到清華大學，交流的會館（名人堂）門外有抗議的人、有歡迎的人，還有看熱鬧的人，他估計大概5百個人。比率來講，抗議人士大於歡迎人士，抗議活動之所以變得更加活躍，可能是因為參訪團成員提到「祝賀中國台北奪冠」這一言論所引發的。

小笠原欣幸提到，抗議的學生拿「交流要平等，民主是前提」、「梅有自由，梅有交流」的布條，並合唱台灣棒球隊的應援歌曲「台灣尚勇」，為什麼提「梅有」不是「沒有」，是因為清華大學歷史初期有梅校長，校園裡有紀念這位校長的「梅園」，而中國訪問團預定參訪這「梅園」，所以學生故意提出「梅有」，但這是他個人的推測而已，或許不對。

小笠原欣幸說，訪問團抵達現場的時候，他錄影訪問團師生下車的情況。也因為他們分別搭乘2輛巴士，所以他攝影的地方稍微不一樣，卻也聽到背後的聲音完全不一樣，一個是歡迎的聲音，另一個是抗議的聲音。

小笠原欣幸強調，雖然在現場抗議人士和歡迎人士密集，但是兩派之間沒有衝突，完全和平，展現出台灣民主的風度，「希望中國學生也能看到，但我覺得他們恐怕沒有充分時間觀察」。

有「選舉之神」封號的日籍學者、現為清大榮譽講座教授的小笠原欣幸也發表到場觀察心得...
有「選舉之神」封號的日籍學者、現為清大榮譽講座教授的小笠原欣幸也發表到場觀察心得，並讚許抗議和歡迎人士兩派沒衝突，展現民主風度。圖／取自小笠原欣幸粉絲頁
現場有校外人士高舉「平六四」的紅布條。記者黃羿馨／攝影
現場有校外人士高舉「平六四」的紅布條。記者黃羿馨／攝影
小笠原欣幸提到，抗議的學生拿「交流要平等，民主是前提」、「梅有自由，梅有交流」的...
小笠原欣幸提到，抗議的學生拿「交流要平等，民主是前提」、「梅有自由，梅有交流」的布條，並合唱台灣棒球隊的應援歌曲「台灣尚勇」。記者黃羿馨／攝影

馬英九 奧運 臉書

上一則

生前盼尊嚴死⋯瓊瑤離世 安寧學會籲民眾多用資源

下一則

劉家昌、瓊瑤相繼離世 韓國瑜：愴然與不捨如潮水般湧來

延伸閱讀

中國台北風波延燒 陸生團走訪台大、淡水都遇到抗議

中國台北風波延燒 陸生團走訪台大、淡水都遇到抗議
新聞評論／中國台北風波霸凌陸生 逼出綠缺乏自信原形

新聞評論／中國台北風波霸凌陸生 逼出綠缺乏自信原形
清大生舉中華民國旗迎陸生 喊交流要平等民主是前提

清大生舉中華民國旗迎陸生 喊交流要平等民主是前提
「中國台北隊」風波延燒 陸生團在台大遇抗議

「中國台北隊」風波延燒 陸生團在台大遇抗議

熱門新聞

網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。（取材自X平台）

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

2024-11-27 23:33
長輩中午到樂活園地共餐，如有人異常缺席，協會成員都會注意到並聯繫。圖／臻佶祥社會服務協會提供

中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊

2024-11-30 12:45
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
平鑫濤（右）臥床插鼻胃管，瓊瑤將頭輕靠在他頭上。(摘自臉書)

86歲瓊瑤心痛憶亡夫 平鑫濤生前臥床鼻胃管照曝光

2024-11-27 21:19
國民黨前主席吳伯雄、夫人戴美玉今晚舉辦鑽石婚宴，活動進行到高潮，在出席國民黨縣市首長見證下，吳伯雄（左四）親吻夫人戴美玉（右四）。記者林俊良／攝影

憶「30秒娶回美玉」吳伯雄慶鑽石婚 捐4000萬回饋社會

2024-11-29 15:32
桃園邱姓商人猝逝導致妻母互告，判決結果出爐，邱妻刑事部分被判3月徒刑，民事部分，法官則要邱妻先還273餘萬，婆婆再將該付、該給的273萬元給媳婦。示意圖，非文中當事人。(本報系資料照)

兒死隔天媳婦領走遺產逾15萬美元 婆媳互控結果出爐

2024-12-01 14:06

超人氣

更多 >
瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過
12星座最恨表面功夫排行 無法接受任何虛偽遮掩的是他

12星座最恨表面功夫排行 無法接受任何虛偽遮掩的是他
「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳

「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳
日本京都外國客瘋賞楓 空手觀光巴士乏人問津

日本京都外國客瘋賞楓 空手觀光巴士乏人問津
聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡

聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡