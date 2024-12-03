幕後／台灣靠「7勇士」 與馬紹爾邦誼仍受中國潛在威脅

台總統賴清德首次出訪友邦獻給馬紹爾群島；但一街之隔，掛著醒目的簡體字招牌「馬紹爾群島中華協會」。(記者周佑政／攝影)

台總統賴清德首次出訪友邦獻給馬紹爾群島，他在馬國國會發表演說；但一街之隔，掛著醒目的簡體字招牌「馬紹爾群島中華協會」。中國1998年與馬國斷交，已過了26個年頭，至今仍是中華民國 與馬紹爾外交關係的潛在威脅。

1998年11月，馬紹爾宣布與中華民國政府建交，當時台大使館 設立後，中國卻等了20多天才宣布跟馬紹爾斷交，中方的不甘心可想而知。20多年過去，中國在馬國使館人員早已撤離，但散落在民間的「中國勢力」依舊無處不在。

外交人士表示，過去在馬紹爾的台商以百人計算，但近幾年腰斬，反倒是中國在馬國的進口貿易商、經營雜貨店、餐館或其他「民間人士」是數百人到上千人；雖然中國在馬紹爾已無大使館，但「館去，人未必去」，有些人就留在當地經商，檯面下對中馬關係的經營從未間斷。

台駐馬紹爾外交人員說，比起其他地區，現階段台灣與馬紹爾的外交關係相對穩定，但太平洋島國的戰略地位愈來愈重要，中國與美國爭取主導權的競爭日漸白熱化。

馬國中商是台商的數十倍，面對這種「大軍壓境」，台灣駐館包括大使夏季昌在內只有7個人，外加一名約聘人員。台駐馬國外交人員說，沒有壓力是騙人。

中商與「民間人士」持續替中國耕耘對馬紹爾關係，台灣只能靠「7勇士 」固守陣地。不過，外交人士表示，馬紹爾政府與人民普遍對「台灣」有高度好感，因為過去20幾年來，馬紹爾的基礎建設及醫療品質提升，很大部分都靠台灣援助，不論是預算或是技術，馬國都很感念台灣。

另一方面，馬紹爾是「總統內閣制」，雖然總統是國家元首，但其他32位國會議員也是權力中樞；台灣為數不多的駐館及技術團等人員，平常也花很多心力耕耘與馬國的官方關係，盼替中華民國守護為數不多的邦交國。