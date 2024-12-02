訪台陸生賀「中國台北隊」 陸委會：傷害台灣人民感情

針對陸生團學生1日發表祝賀「中國台北隊」奪冠言論，陸委會2日回應，主辦單位馬英九基金會應適時對國人說明，並強調主辦方事前已書面聲明切結訪團不發表與活動無關政治性言論與宣傳，應確實辦理。本報系資料照片

前總統馬英九 邀請訪台的陸生團一名女大學生1日表示，要向「中國台北隊」在世界12強賽中奪冠表示祝賀，遭批評「吃台灣豆腐」，有發表對台不當言論之疑。陸委會2日回應，對於陸生的不妥言論「深感遺憾」，主辦單位馬英九基金會應適時對國人說明，並強調主辦方事前已書面聲明切結訪團不發表與活動無關政治性言論與宣傳，應確實辦理。

陸生團1日下午前往台中市洲際棒球場體驗棒球，對於中華隊在世界12強賽中奪冠，復旦大學大四女學生宋思瑤表示，她要代表師生訪問團向「中國台北隊」獲得世界冠軍表示祝賀，並稱希望大陸和台灣同胞能一起為「祖國」在棒球領域一起努力。

陸委會2日下午透過書面回應，台灣隊奪得世界冠軍，是全體國人共同的榮耀，讓國際社會看見、讚賞台灣。陳傑憲 、潘傑楷等球員力挺台灣的言行，更道出全體國人的心聲。

陸委會表示，馬英九基金會申請本團來台時，「即允諾比照去年作法，為利活動順利進行，書面聲明切結訪團不發表與活動無關政治性言論與宣傳」。針對此事件，本會及相關主管機關已鄭重提醒該基金會，「應確實依聲明切結辦理」，避免引發國內各界不同意見對立，徒增不必要的困擾。

陸委會指出，對於1日陸生不妥言論，傷害了台灣人民感情，我們深感遺憾，「主辦單位馬英九基金會應適時對國人說明，並盡好責任，提醒要求交流團勿再有不當言行」。也希望中國大陸青年正確體察台灣真實民意，才能真正有助於兩岸青年交流的正向發展。

陸委會副主委梁文傑11月14日曾在例行記者會就馬英九邀陸生訪台表示，政府對於所有大陸來台參訪的團體都會做出要求，例如不要發表政治性言論、不能夠做出傷害台灣地位的舉動或說法等要求。