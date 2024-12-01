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蔡英文領養3退役導盲犬相繼過世 惠光：謝謝總統媽媽的愛

記者王慧瑛、李成蔭、劉懿萱／新北即時報導
台灣前總統蔡英文今晚發文透露她2016年收養的3隻退役導盲犬相繼離開，字裡行間流露滿滿不捨。(圖／取自蔡英文臉書)
台灣前總統蔡英文今晚發文透露她2016年收養的3隻退役導盲犬相繼離開，字裡行間流露滿滿不捨。(圖／取自蔡英文臉書)

台灣前總統蔡英文今晚發文透露她2016年收養的3隻退役導盲犬相繼離開，3隻狗都來自惠光導盲犬學校，惠光今晚也發文說，謝謝總統媽媽給三寶這麼多的愛與舒適的退休生活，及官邸人員及志工團隊的照顧，讓三寶在官邸中度過美好時光，並且陪伴Maru、Bella及Bunny到最後。

台灣前總統蔡英文今晚發文透露她2016年收養的3隻退役導盲犬相繼離開，字裡行間流...
台灣前總統蔡英文今晚發文透露她2016年收養的3隻退役導盲犬相繼離開，字裡行間流露滿滿不捨。(圖／取自蔡英文臉書)

惠光導盲犬學校副秘書長彭筱涵說，Maru曾陪伴在視障者張先生身邊5年，是張先生的第一隻導盲犬，也是改變他生命最重要的因素，讓張先生走出原本一成不變的生活，獲得自主行動的尊嚴。

Bella及Bunny是本土培育導盲犬的先鋒，在訓練過程中，發現他們雖然不適合引導視障朋友，但充滿親和力，於是成為教育宣導犬，走過台灣各地的學校機關，推廣導盲犬正確觀念。

彭筱涵說，小英總統和3隻退役導盲犬結緣是在2016年，出席「2016年全球導盲犬發展百周年慶暨退役導盲犬收養儀式」，一口氣收養Bella、Bunny和Maru三隻退役導盲犬，也鼓勵更多民眾一起來做退役導盲犬的守護者。

台灣前總統蔡英文今晚發文透露她2016年收養的3隻退役導盲犬相繼離開，字裡行間流...
台灣前總統蔡英文今晚發文透露她2016年收養的3隻退役導盲犬相繼離開，字裡行間流露滿滿不捨。(圖／取自蔡英文臉書)

小英總統當時提到，導盲犬被稱為「走在左邊的天使」，當牠們年邁後，民眾照顧意願似乎相對較低；她與Bella、Bunny和Maru互動過後，深深感受導盲犬因為受過訓練，非常聰明和善解人意，可以帶給人們最好的陪伴。

彭筱涵說，台灣約有5萬5000名視障者，目前服役中導盲犬有30隻，導盲犬像是上帝賜予視障者的一道光芒，導盲犬有三大功能，是白手杖做不到的，包括迅速且安全地通過障礙物，第二個功能是依指令尋找目標物，另一個功能是扮演溫暖的心靈伴侶。

台灣前總統蔡英文今晚發文透露她2016年收養的3隻退役導盲犬相繼離開，字裡行間流...
台灣前總統蔡英文今晚發文透露她2016年收養的3隻退役導盲犬相繼離開，字裡行間流露滿滿不捨。(圖／取自蔡英文臉書)

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