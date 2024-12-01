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阿里山今發生規模4.2地震 專家：後續可能有一系列群震

記者胡瑞玲／台北即時報導
今早阿里山鄉發生規模4.2地震，前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋指出，從引發921大地震的車籠埔斷層開始，接著初鄉斷層一直延伸到大尖山斷層及觸口斷層，這是一個很寬廣的斷層帶。圖／截自台灣活動斷層查詢系統
今早阿里山鄉發生規模4.2地震，前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋指出，從引發921大地震的車籠埔斷層開始，接著初鄉斷層一直延伸到大尖山斷層及觸口斷層，這是一個很寬廣的斷層帶。圖／截自台灣活動斷層查詢系統

台灣時間今早8時57分嘉義縣阿里山發生規模4.2極淺層地震，前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋指出，11月25日才發生南投竹山規模4.1地震後，今早在發生阿里山地震，這2起都是從大尖山斷層釋放出的小規模能量，且後續可能有一系列小規模群震。

今早阿里山鄉發生規模4.2地震，地震深度13.9公里，最大震度雲林及彰化都是3級。郭鎧紋表示，從引發921大地震的車籠埔斷層開始，接著初鄉斷層一直延伸到大尖山斷層及觸口斷層，這是一個很寬廣的斷層帶。

郭鎧紋說明，大尖山斷層依地質特性可分為2段。北段由南投縣竹山鎮嶺腳，向西南方向延伸，經桶頭、至樟湖山附近為內磅斷層所截，在1999年集集地震時有活動，近地表為右移形式；在桶頭以南至桶頭尾，地表可能產生分叉現象，分支斷層延伸約500公尺後併回主斷層。

大尖山斷層的南段，由樟湖山附近向西南延伸，至嘉義縣竹崎鄉金獅寮與水社寮斷層、觸口斷層連接，但缺少可供觀察的露頭。

郭鎧紋表示，根據地殼變形的監測結果，大尖山斷層在1996至1999年間，上下盤的水平位移變化量不大，但1999年集集地震後，上下盤的水平位移變化量每年超過100公厘，直到2005年之後，斷層上下盤的水平位移變化量，才逐漸回復至每年5至30公厘，顯示大尖山斷層仍具相當的活動潛勢。

郭鎧紋指出，過往只有在921大地震發生過顯著的能量釋放，但11月25日發生的竹山地震，還有今天發生的阿里山地震，均有可能是從大尖山斷層釋放出的小規模能量，後續不排除如同前段時間的台南麻豆地震一樣，引發一系列的小規模群震，提醒當地民眾需特別留意。

前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋指出，11月25日發生南投竹山規模4.1地震後，今...
前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋指出，11月25日發生南投竹山規模4.1地震後，今再發生阿里山地震，認為這2起都是從大尖山斷層釋放出的小規模能量。圖／郭鎧紋提供

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