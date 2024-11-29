11年前被宣告死亡 離家女突現身「想看醫生」

示意圖。(取自123RF)

18年前因變性與家人吵架離家出走，女子走後音訊全無，其父親向新北法院聲請死亡宣告，2019年時法院民事裁定女子於2013年死亡，但女子因無身分證無法看醫生，今年7月初向法院聲請撤銷死亡宣告，經親姊到庭指認，法院今年10月底撤銷女子死亡宣告，成功復生。

判決指出，新北市1名女子2006年7月1日因變性問題與父母親吵架後離家出走，自2006年9月1日起即失去連絡，音訊全無，父親認為女兒已失蹤超過10幾年以上，向新北法院聲請死亡宣告，2019年時法院裁定女子於2013年9月1日下午12時死亡，女子因擔心取消失蹤人口通報，需要被認親而未取得新式身分證，現因無身分證無法看醫生，今年7月9日具狀向法院聲請撤銷死亡宣告。

女子到庭表示，其因為變性跟家裡吵架，於是離家出走，住在朋友家裡，不太需要身分證，但現在因有牙齒問題，沒有身分證無法看醫生。

法院審理時，當庭核對女子舊式身分證及年籍資料，以及女子的胞姊到庭指認並陳述明確，認定女子跟裁定宣告死亡之人為同一人，且目前卻仍生存。法院認為，女子雖受宣告死亡之裁定確定，但目前仍生存，之前的死亡裁定與事實不符，今年10月底宣告該死亡裁定應予撤銷，女子也得恢復身分重生。