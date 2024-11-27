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賴清德出訪傳解放軍推利劍C軍演 綠委：不給中華民國空間

記者蔡晉宇／台北即時報導
台總統賴清德。圖／聯合報系資料照片
台總統賴清德。圖／聯合報系資料照片

台總統賴清德30日將啟程前往南太平洋友邦出訪。據外媒報導，中國可能在未來幾天，以此為藉口發動軍事演習。民進黨立委林俊憲今天表示，中共用武力威脅，只是得到反效果，把台灣越推越遠。

林俊憲指出，台灣人對中共的威脅霸凌，已感到麻痺、無感，但心裡很憤怒，這只會讓台灣人更討厭中共，把台灣越推越遠；中共要了解，很多國家會支持台灣是因為共同價值，也就是民主自由，這是獨裁國家永遠搞不懂的地方。

民進黨立委賴瑞隆表示，賴總統出訪友邦是人民期待，也是善盡總統職責，中共軍演也只是招致台灣甚至全球人民更大反彈，也讓日本、美國更了解中共蠻橫本質，中華民國總統去中華民國友邦的外交行為，如果中共連這都不允許，顯然完全不給中華民國任何空間，中共只接受一個中國、中華人民共和國，那台灣人民又如何接受？

賴瑞隆呼籲，中共不要再自欺欺人，一方面騙台灣人民可以談、有九二共識空間，另一面作為卻證實心中只有中華人民共和國，完全不給中華民國和台灣空間，台灣總統出訪邦交國非常正常，連這都要封殺、用聯合軍演恫嚇，台灣人民絕不接受。

中共 中華民國 華人

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