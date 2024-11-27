重磅快評╱周玉蔻政媒霸凌 賴清德還會感同身受？

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴「滾床單」，被台北地院判有期徒刑1年6月。張淑娟（中）舉行記者會說明自己被霸凌的過程。記者杜建重／攝影

「希望蔡總統要求她的網軍停止攻擊我。」賴清德 總統2019年曾對初選對手蔡英文隔空喊話，因為他當年慘遭黨政媒集體霸凌。對於媒體人周玉蔻、蔡玉真的烏龍爆料，除了受害關係人痛苦不堪，賴總統應該比其他人更能感同身受。如果賴總統毫無同理心，他不是忘記了，就是害怕想起來。

2022年台北市長選舉期間，周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國 小姐張淑娟和前立委蔣孝嚴「滾床單」，台北地方法院昨各判兩人有期徒刑1年6月，可上訴。張淑娟語重心長表示，如果周玉蔻、蔡玉真有心悔過，應該到牢裡面去悔過，而不是道歉完，明天繼續霸凌下一個人。

張淑娟還原遭霸凌的過程，並點名當年9月22日參與周玉蔻節目的民進黨 立委吳思瑤，這是一個由媒體、資深媒體人、立法委員、名嘴、網軍的「集體霸凌事件」。周玉蔻事後還約喝「和解下午茶」，張淑娟憤恨表示，當初在電視節目潑糞，「周玉蔻的媒體強暴了我，這場下午茶我怎麼喝？」

台北地院裁定周玉蔻、蔡玉真未經查證，刻意以時間錯置、拼湊扭曲成假消息，於媒體、社群網路傳述不實，貶抑張淑娟名譽，且犯後態度欠佳；周、蔡不實爆料，造成張淑娟的誹謗假消息可讓全世界閱覽，是從重判處1年6月徒刑的理由。

周玉蔻和蔡玉真的霸凌爆料經過法院認證，背後恐是一個共犯結構，不僅是個人惡意行為，也是電視台自食惡果，如果沒有民視高層點頭同意，周玉蔻怎能一連多天信口開河；電視台的包容和縱容，當然有收視率和選舉考量，泛綠觀眾和選民偏好此道，讓周玉蔻食髓知味，把媒體公器當私人用具。

經過這次事件，台灣電視新聞有學到教訓嗎？打開晚間政論節目，答案一目了然，最近除了棒球話題，泛綠節目最常霸凌嘲諷的男主角，罷樑期間鎖定基隆市長謝國樑，罷樑過後又恢復成民眾黨主席柯文哲、民眾黨立委黃國昌等「苦主」，題綱幾乎一樣，背後似乎有中央廚房照三餐供菜，但同樣犯了重案的海基會前董事長鄭文燦、台鹽前董事長陳啓昱就沒有這種待遇，擺明「辦藍不辦綠」。

回顧民進黨2019年總統初選，賴清德當年不只證明網軍的存在，他的對手還是總統級網軍，網軍出征、寸草不生；民進黨當年高喊「黨政軍退出媒體」，但黨政媒如今集體霸凌對手的亂象，只有更亂、沒有最亂，不僅可以詆毀個人私德、還可以摧毀政黨形象，當媒體變成附屬政黨的工具，不只是製造業、更是修理業。

政治大學傳播學院兼任教授鄭自隆指出，媒體功能在於守望環境，幫助閱聽人形成決策，政論節目以偏頗的政治立場與意識形態討論議題時，哪能釐清事實；早年學校新聞教育，師長告誡新聞是志業，如今卻成造口業，難怪各校新聞系招生，排名越來越後面。

NCC前委員林麗雲、王維菁卸任前一天曾發表公開諫言，直指台灣新聞頻道市場過度競爭導致獲益分散，新聞台仰賴業配、置入及政府標案，甚至逐步形成「台灣政媒共生集團」，透過政治與媒體影響力，除了藉土地開發牟利，也介入政治人事、個案與政策等，侵蝕台灣民主與社會正義，已成當今民主的重大威脅。

政媒共生原本是「狗搖尾巴」，結果名嘴、政客反成「尾巴搖狗」，不入流手段變成主流，埋下社會分裂危機。賴清德總統競選時承諾當選將改善公廣集團，如今連公共媒體都泛政治化，大幅降低媒體信賴度。

法國大革命，羅蘭夫人被政敵送上斷頭台時，她對著自由女神像說出一句經典名言：「自由、自由，多少罪惡假汝之名而行。」看到當前黨政媒集體霸凌之惡，彷彿把台灣民主、新聞自由送上斷頭台之際，恐怕連民主烈士鄭南榕都要搖頭。（轉載自聯合報）