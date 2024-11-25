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插管年輕人醒來問「台灣贏了嗎」 見證中華隊給完美結局

記者劉明岩／彰化即時報導
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，隊員掛上金牌、高舉冠軍獎盃。特派記者許正宏／東京攝影
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，隊員掛上金牌、高舉冠軍獎盃。特派記者許正宏／東京攝影

2024年世界棒球12強賽，一開始不被看好的中華隊，奮戰過程中，有很多忠心球迷支持，彰化秀傳醫院副隊長李佳穎在臉書分享，有一名插管的重症年輕人，18日甦醒第一時間就問「今天台灣有贏嗎？」昨晚中華隊進而勇奪冠軍，這名年輕人回應已出院，給了完美大結局。

李佳穎在他個人臉書「李佳穎醫師的手術室''肺話連篇''」，本月十八日提到，前一晚外科加護病房送了一個重症的年輕人進來，因為嚴重病情無法自主呼吸，被插了氣管內管用呼吸器輔助呼吸，插管後是無法說話的，醫護人員或家屬與病人溝通，只能比手畫腳或是寫字的，凌晨病人終於從昏迷中甦醒過來，他與護理人員溝通的第一件事，就是在白板問「今天台灣有win嗎？」

這名年輕人問的是17日中華隊出戰洲隊比賽，他在重症插管時，仍不忘中華隊戰績，最後，中華隊是以11比3大勝澳洲隊。李佳穎在臉書評述說：「你應該有意志力努力活下來了吧」、「台灣隊也太勵志了⋯無論對任何人⋯」。

中華隊一路挺進，昨晚以黑馬之姿，一舉擊敗日本隊，贏得史上第一個國際棒球大賽的冠軍，除了球員的球技與不屈不撓的意志外，像這名插管仍不忘為中華隊加油的球迷，同樣令人動容。

中華隊李佳穎今天又在臉書狂賀「台灣隊獲得12強賽冠軍，完美大結局外」，更附上「番外篇」另一個大結局，即是這名年輕人對他臉書的回應，提到「謝謝各位關心，本人已出院，並感謝ICU的護理師，第一時間告知我比賽的結果，昏迷前，我只記得贏澳洲就會有機會晉級。」

他接著說：「還有，我本人沒有簽賭，純粹愛棒球，看了10幾年棒球，真心希望中華隊有贏球，謝謝各位，今天入夢一場，拿下冠軍」。他說：「在白板會寫win是因為手綁著，贏比劃太多啦」 。

彰化秀傳醫院副隊長李佳穎在臉書分享，有一名插管的重症年輕人，18日甦醒第一時間就...
彰化秀傳醫院副隊長李佳穎在臉書分享，有一名插管的重症年輕人，18日甦醒第一時間就問「今天台灣有贏嗎？」昨晚中華隊進而勇奪冠軍，這名年輕人回應已出院，給了完美大結局。圖／取自李佳穎臉書

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