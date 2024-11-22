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台南連續地震 氣象署：未來3天有規模4.5以上餘震

中央社台北22日電
台南今晚8時40分發生規模5.4有感地震，據氣象署地震測報中心，震央位在台南佳里區、深8km。圖／台灣中央氣象署網頁cwa.gov.tw
台南今晚8時40分發生規模5.4有感地震，據氣象署地震測報中心，震央位在台南佳里區、深8km。圖／台灣中央氣象署網頁cwa.gov.tw

台南今天晚間發生多起地震，中央氣象署說，主因是菲律賓海板塊跟歐亞板塊擠壓的能量往西，在脆弱地方造成地震活動，未來3天不排除有規模4.5以上餘震。

台南晚間發生多起地震，截至今天晚間9時30分，已經發生6起地震，最大規模的是晚間8時40分芮氏規模5.4地震，地震深度7.7公里，震央位於台南市政府北方23.2公里（位於台南市佳里區），台南市佳里最大震度5弱。

中央氣象署地震測報中心技正林祖慰在記者會中表示，晚間地震原因是菲律賓海板塊跟歐亞板塊擠壓後能量往西到台灣西邊，在脆弱地方破裂造成地震活動，接下來3天不排除有規模4.5以上餘震。

林祖慰表示，過去在1991年時台南地區也有類似的地震活動，規模5以上地震次數雖然較少，但偶爾就會發生，並有規模3到4的餘震。

台南近期地牛頻翻身，根據氣象署網站，從11月16日起到11月22日晚間9時30分，顯著地震已經發生5起，小區域8起，總共已經發生13起地震。

因應地震，台灣高鐵已依照應變作業程序，針對地震影響路段，進行路線及設施巡檢。台灣高鐵說，為確保旅客安全，巡檢期間，通過受地震影響路段，各車次將依速限降速行駛，可能因此造成延誤。

台鐵指出，斗南=台南間按4級地震規定辦理；台南=岡山間、斗南=花壇間（含集集線）、彰化=台中間、彰化=沙鹿間（含成追線）各按3級規定辦理，也就是地震後降速行駛，並將檢視路線有無問題。

地震 台鐵

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