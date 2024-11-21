蔡英文抵加首站造訪台灣美食超市 大讚「這袋子真好用」

前總統蔡英文看到Maeli Market準備的台式茄芷袋，立刻笑稱「這個袋子真的很好用，可以拿來裝貓。」中央社

台灣前總統蔡英文 昨晚風塵僕僕自台灣飛抵多倫多，今天上午造訪的第一個在地行程就是加拿大 最大台灣食品進口公司國華超市子公司、台灣美食超市Maeli Market。

國華台灣食品公司在加拿大經營迄今屆滿30年，是加拿大台灣食品進口的金字招牌。Maeli Market在4年前由國華董事長周怡華的大女兒鍾孟舒一手草創和打理，在加拿大是個極其獨特的存在。

蔡英文在輕鬆愉快的氣氛中，隨著周怡華和鍾孟舒的腳步、聆聽和了解Maeli Market的設計理念以及國華在加拿大成立30年的努力。

前總統蔡英文造訪多倫多台灣美食超市Maeli Market。中央社

店裡陳列的各式台灣食品和相關產品，從料理食材到菜刀、香皂、泡麵、冷凍食品，蔡英文一邊參觀一邊與周怡華母女閒談，還坐下來好好試吃了店內用台灣米特製的鹹酥雞手捲、黑豆茶、台灣有機桂竹筍沙拉。

當鍾孟舒展示店內專門為客戶準備的台式茄芷袋時，蔡英文眼睛一亮地說：「這袋子真的很好用！也可以拿來裝貓。」愛貓之情溢於言表。

結束參訪前，蔡英文說：「真是一間很漂亮的店。」

Maeli Market創店伊始，即矢志以「體驗店」模式面向加拿大各族裔，而非單純主攻華人客群。整間店面裝潢陳設充滿巧思，處處注入台灣元素，亮麗美觀，一改當地人對亞洲超市的看法。

前總統蔡英文造訪加拿大最大台灣食品進口公司國華超市子公司、台灣美食超市Maeli Market。國華台灣食品公司在加拿大經營迄今屆滿30年，是加拿大台灣食品進口的金字招牌。Maeli Market在4年前由國華董事長周怡華的大女兒鍾孟舒一手草創和打理，在加拿大是個極其獨特的存在。中央社

開張迄今，Maeli Market除了不斷擴大店內銷售的台灣進口產品品項，也時時推陳出新，結合來自台灣特有食材，持續推出各式台式現做美食，創造賣點和買氣。

鍾孟舒向中央社表示，Maeli Market從來就沒有把自己定位為一般超市，而是想要讓前來Maeli客人，從飲食到採購經驗，方方面面地體驗到台灣的人情和文化。

鍾孟舒說，目前該店客群7成是華人，3成是其他族裔人士，許多沒有去過台灣的客人都會告訴她，來了Maeli，會讓他們生起「想要造訪台灣」的念頭。

如今Maeli獲得蔡英文青睞光臨，鍾孟舒說，她感到很榮幸也很開心；但她也坦承迎接蔡英文到訪，對事事求好的她來說是「很大的挑戰」。如何讓小英總統在短短幾十分鐘內，感受到Maeli運用國華進口台灣食材、呈現加拿大多元文化特質的用心和努力，是她和母親周怡華念茲在茲的考驗。

周怡華則感性地說：「蔡總統能來參觀，真的是很大的鼓勵和信心。這是我在加拿大30年來，第一次有台灣總統過來這裡！」

蔡英文此行是應「哈利 法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum, HISF）的邀請，出席22日至24日在哈利法克斯市舉辦的2024HISF年會，並將發表專題演說，向國際社會傳達台灣人民堅定守護民主、自由的努力與信念，台灣也將持續與國際社會合作，為全球的穩定與繁榮貢獻力量。