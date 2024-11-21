我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挑戰6步驟省錢術 建立2025健康財務基礎

楊双子「臺灣漫遊錄」 台首本獲美國國家圖書獎作品

台灣作家楊双子歷史小說「臺灣漫遊錄」 分享她寫作過程

記者許君達╱紐約即時報導
歷史小說「臺灣漫遊錄」英文版獲美國國家圖書獎提名，並被「紐約時報」特別推薦。圖為作者楊双子(右)及英文譯者金翎(左)。(記者許君達╱攝影)
歷史小說「臺灣漫遊錄」英文版獲美國國家圖書獎提名，並被「紐約時報」特別推薦。圖為作者楊双子(右)及英文譯者金翎(左)。(記者許君達╱攝影)

歷史小說「臺灣漫遊錄」英文版入圍美國國家圖書獎(National Book Awards)，並獲「紐約時報」書評版推薦。作者楊双子（註：作者強調此處双子源自日文字母，不用繁體）日前前往紐約出席頒獎典禮，並在駐紐約台北文化中心分享了她在寫作過程中對於貫穿台灣日治和當代歷史的國族認同與殖民史觀的理解和詮釋。

「臺灣漫遊錄」虛構了一個日本帝國時代的女性旅行者和她的本地翻譯在台灣的遊歷故事，並借她之口，把台灣早年的美食、風土人情以及人物情感等內容包裝在虛構主角的日記中呈現，甚至把這個虛構的人名署在了作者欄中。由於以假亂真效果太好，在台灣出版後，很多讀者真的認為此書是日本珍貴歷史檔案的重新創作，一度引發爭議。

作者楊双子在這種層層嵌套的「把戲」中，將自己對於台灣殖民歷史的反思以及同性主角之間的細膩情感詳細表達出來。「紐約時報」在書評中指出，用「俄羅斯套娃般層層堆疊的敘事」探索殖民權力的各種形式，以及其如何塑造殖民者與被殖民者之間的人際關係。

楊双子表示，台灣作為一座夾在日本和中國兩大帝國之間的土地，長時間受到來自兩方的深刻影響，而由於當代政治歷史以及國族認同的複雜性，「殖民」在台灣至今仍是一個一定會受到某方抨擊的敏感概念，因此「有些話只能通過文學去表達」。她認為，殖民最基礎的形式，是在外來群體對本地群體之間，通過政體管制的方式將上下不平等的關係加以體制化。從這個角度看，日本帝國對台灣的統治當然是殖民，台灣漢人對原住民的凌駕也是殖民。而至於清帝國甚至中華民國在台灣的治理，至少對於一部分人來說，也被認為是一種殖民。

楊双子介紹，自己對於國族身分認同的反思始於2008年「野草莓學運」期間，並在2014年的「太陽花運動」中走向成熟。隨後，她與妹妹便決定開始創作歷史小說，並研讀了大量有關日治時代殖民歷史的學術資料。在妹妹不幸過世後，她自己繼續書寫殖民大時代下的個體故事，出版於2020年的「臺灣漫遊錄」已是該系列的第二部作品。

不過，楊双子也強調，在當今台灣，新的國族共同體已經形成，無法再細分到底是「誰殖民誰」，詳細的學術論述只能留給歷史學家去釐清。作為文學創作者，她希望藉由歷史的視野去尋找一個「最大公約數」，在相對得到公認的日治時代被殖民歷史中，用自己的視角去講述自己的故事和思考，同時啟發其他人從自己的視角出發，去講述相同的故事。

英文版譯者金翎介紹，雖然台灣的日治歷史和本土文化也許不太為歐美讀者所了解，但「殖民」這一概念在英文世界的普世性其實很廣，幾乎所有大學都在教授有關殖民主義的反思。因此，與其他一些本土色彩濃厚的中文作品相比，她在詮釋「臺灣漫遊錄」中對於台灣被殖民歷史的思索時，並沒有遇到很大的困難。

日本 紐約時報 楊双子

上一則

受兩次學運衝擊 楊双子書寫台灣女性為台發聲

下一則

台國安人士：中國令駐加使館、警僑站 滋擾蔡英文行程

延伸閱讀

受兩次學運衝擊 楊双子書寫台灣女性為台發聲

受兩次學運衝擊 楊双子書寫台灣女性為台發聲
楊双子「臺灣漫遊錄」 台首本獲美國國家圖書獎作品

楊双子「臺灣漫遊錄」 台首本獲美國國家圖書獎作品
董軍拒中美防長會晤 中方證實：責任完全在美方

董軍拒中美防長會晤 中方證實：責任完全在美方
川普重返白宮 會如何影響歐亞債市和匯市？

川普重返白宮 會如何影響歐亞債市和匯市？

熱門新聞

中共政治局前委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。（路透資料照）

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

2024-11-16 05:05
中共前重慶市委書記薄熙來(中)的兒子薄瓜瓜（右）將成為台灣女婿，外界高度關注，左為薄瓜瓜母親谷開來。（新浪微博）

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

2024-11-14 23:51
薄瓜瓜與羅東許家千金婚筵傳選在新竹The One南園人文客棧舉辦。(記者巫鴻瑋／攝影)

薄瓜瓜未婚妻外型俏麗 前同事：她英文比中文好

2024-11-15 22:05
薄瓜瓜曾與中共元老陳雲孫女陳曉丹交往過。（取自微博）

薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄

2024-11-16 01:22
薄瓜瓜與宜蘭許家第三代千金喜筵選定位於新竹的The One南園舉辦，屆時台灣各界政商大老都將現身南園同心樓。記者巫鴻瑋／攝影

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

2024-11-15 10:18
重慶前市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，外傳將成為宜蘭女婿。（路透資料照片）

薄瓜瓜將成宜蘭女婿 準岳父背景曝光 藍綠都祝福

2024-11-15 03:12

超人氣

更多 >
12星座堅持己見排行 牡羊必當贏家、他從不改變原則

12星座堅持己見排行 牡羊必當贏家、他從不改變原則
好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手
川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶
川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗
宋仲基官宣：我遇見了另一個可愛的女孩

宋仲基官宣：我遇見了另一個可愛的女孩