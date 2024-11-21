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台外交部次長吳志中：台灣想在烏克蘭設代表處

台外交部次長吳志中：台灣想在烏克蘭設代表處

編譯茅毅／即時報導
旅台烏克蘭人2月在台北市遊行，抗議俄羅斯入侵烏克蘭。(路透)
旅台烏克蘭人2月在台北市遊行，抗議俄羅斯入侵烏克蘭。(路透)

路透21日報導，台外交部政務次長吳志中20日出訪德國柏林時對路透表示，鑒於軍援烏克蘭「太敏感」，因此台灣並未涉入。但他表示，台灣想在烏克蘭設代表處。

吳志中說，台灣的目標在於盡可能結交更多友人。他前一個職務是台灣駐法國代表，8月才返台接任次長。

吳志中還說，由於中國與俄國合作，而俄烏戰爭仍在持續，即使烏克蘭得到台灣支持時，也感覺到來自中國的敵意，「所以烏克蘭對烏台關係非常謹慎」。

吳志中聲稱，烏克蘭內部懼怕一旦觸怒中國，恐導致中俄進一步聯手並加大對烏克蘭的軍事施壓力道。

吳志中提到，台灣正聚焦透過烏克蘭的鄰國，發展台烏關係並提供人道援助。不過軍事援助還是太敏感，「所以我認為我們尚未跟烏克蘭就安全裝備合作」。

台國防部長顧立雄上周被問到國軍除役的美式鷹式防空飛彈是否將移轉給烏克蘭時答道，由美國自行決定要如何處理。

路透報導，自俄羅斯前年2月入侵烏克蘭以來，台灣已提供烏克蘭「堅定的精神支持」。台灣表示本身面臨來自毗鄰的中國威脅，認為如此威脅和烏克蘭遭受的侵略類似。

台灣已提供數百萬的人道援助給烏克蘭難民，並加入西方國家為首的對俄制裁。但儘管台灣有幾位高官已直接和烏克蘭一些市長談話，至今雙方政府仍未承認有直接接觸。

梵蒂岡是台灣目前唯一的歐洲邦交國，但台灣在許多歐洲國家設有實質上的大使館，包括俄國，惟其中沒有烏克蘭，而烏克蘭也並未在台設代表處。

中國常譴責台灣與其他國家間的任何形式互動；立陶宛2021年同意台灣在其首都維爾紐斯設代表處而惹惱北京。

吳志中表示，「我們正盡最大努力發展台烏關係，但目前我們還沒到設處的地步，或許將來。台方當然希望能這樣，但現在我不認為我們有到這個程度」。

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