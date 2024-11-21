台陸軍說明獵鴞專案 披露對美採購無人機過程

台陸軍以「獵鴞專案」為代號，向美國軍購685架人員殺傷、291架反裝甲的攻擊型無人機。圖為陸軍在進行演練。中央社

台陸軍以「獵鴞專案」為代號，向美國軍購685架人員殺傷、291架反裝甲的攻擊型無人機。陸軍表示，仍須強化地面全縱深防衛反裝甲打擊能力，故需增購反裝甲型無人機，對中國解放軍 戰甲車輛實施精準打擊，以獲得不對稱作戰優勢。

立法院外交及國防委員會25日邀請國防部 就「獵鴞專案執行規劃」進行專題報告，並備質詢，國防部今天將書面報告送交立委國會辦公室。

國防部指出，陸軍以「獵鴞專案」對美採購人員殺傷（彈簧刀300）及反裝甲（ALTIUS-600）等2型「攻擊無人機飛彈系統」，以強化不對稱作戰能力，但現階段籌獲的反裝甲型無人機數量，尚無法滿足作戰需求，原本規劃視國防財力裕度，於後續年度再行爭取建案籌獲。

國防部表示，針對「獵鴞專案」採購價格，經過持續與美方洽商，發價金額已較原知會國會額度大幅下修，若能於現階段將各作戰部隊反裝甲型無人機需求納案籌獲，除可爭取更有利於台灣的售價外，亦可縮短後續建案的裝備籌獲期程，有助不對稱戰力建構及防衛作戰韌性提升。

針對執行過程，陸軍司令部於書面報告指出，鑑於攻擊型無人機於俄烏戰爭的優異戰果，在考量急迫性、獲裝期程、美方粗估報價及國防財力，陸軍先行編列預算 新台幣60餘億元，優先籌獲滿足戰備急需，後續視國防財力裕度，再行增購反裝甲無人機以完備企達戰力，此案經立法院於民國112年12月三讀審議通過。

陸軍表示，美方於今年6月進行知會國會程序，公告金額為115億餘元，為預應後續預算不足及交裝期程延後等風險，陸軍將預算調增為115億餘元，並於8月29日奉行政院核定，列入114年度起預算編列。

陸軍另指出，經過與美方持續洽商及精算後，美方於今年8月分別提供本案2型裝備發價書，合計55億餘元。

陸軍說明，國軍為使中國解放軍無法成功建立攻勢基地，目前已陸續籌獲拖式及標槍飛彈等各式反裝甲武器；另依建構不對稱戰力指導籌建「獵鴞專案」，預計可獲得976套偵攻型無人機，其中採購反裝甲型無人機291套，具備反裝甲作戰能力，以強化摧毀中國解放軍戰甲車輛的作戰效益。

陸軍表示，借鏡俄烏戰爭經驗，無人機為左右戰場勝負關鍵之一，國軍仍須強化地面全縱深防衛反裝甲打擊能力，故需增購反裝甲型無人機，針對近岸水域、灘岸及港口等地區登陸之敵各式戰甲車輛實施精準打擊，以獲得不對稱作戰優勢，強化全縱深防禦能力，提高國土防衛作戰成功公算。

陸軍表示，本案已完成發價書簽署，正由美方與合約商辦理簽約、備料及產製作業，增（續）購反裝甲型無人機，若獲立法院同意，後續將採修訂原案發價書方式執行，避免重啟建案，可大幅縮短獲裝期程，增購的數量除可滿足防衛作戰需求外，亦可藉大量籌購批量規模與美洽商爭取調降供售價格，發揮國防預算最大效益。