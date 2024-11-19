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台男嬰出生3個月就暴斃 媽媽「奶有毒」遭判刑

記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹地方法院。圖／聯合報系資料照
新竹地方法院。圖／聯合報系資料照

新竹市一名才3個月大的男嬰，因為臉色發白、手腳冰冷，被媽媽送到醫院急診室，但搶救不到1小時就宣告死亡，事後法醫竟在男嬰體內驗出高濃度的甲基安非他命，媽媽才坦承從哺乳期間都在吸毒，男嬰喝下大量「有毒母奶」猝死，媽媽因此被依過失致死判刑6個月有期徒刑。

根據判決書指出，這名楊姓女子去年懷孕期間便持續以燒烤方式吸食甲基安非他命，並在去年底與男友生下一名男嬰，不過楊女從懷孕到產後並未收斂，反而還持續在哺乳期間，仍持續吸食甲基安非他命，男嬰因此在喝了3個月母乳後，突然在3月18日上午出現臉色發白，送到新竹國泰醫院急診室急救前就已失去呼吸心跳。

雖然醫護人員立刻搶救，但男嬰仍在1小時後死亡，死因是因藥物中毒導致呼吸衰竭。檢警介入調查後發現，男嬰體內血液頭髮的甲基安非他命濃度已達對嬰幼兒最低致死量的4.5倍，還驗出甲基安非他命被代謝為安非他命。

檢方發現，楊女哺育母乳期間還曾向他人購買甲基安非他命吸食或販賣，且對楊女驗尿也呈現甲基安非他命陽性反應，因此認定男嬰是因為從母乳及環境中吸收到甲基安非他命中毒導致死亡。

新竹地院法官認為，楊女作為男嬰生母，本應負一定注意義務，卻因貪圖用毒抵癮而輕忽男嬰健全發育所需的健康成長環境及飲食，造成男嬰中毒而亡，因此裁定楊女涉犯刑法第276條過失致人於死罪，判處有期徒刑6個月，可易科罰金，全案仍可上訴。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

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