卓榮泰：川普值得寄予厚望 疑美論不存在也不該被討論

行政院長卓榮泰（右）、經濟部長郭智輝（左）前往立法院列席報告113年度中央政府總預算案追加預算案編製經過，並針對能源議題進行備詢。（記者葉信菉／攝影）

美國總統當選人川普 陸續公布內閣人事，台行政院長卓榮泰今天表示，台美關係日趨重要，所謂的「疑美論」是某些人、部分媒體的解讀，根本就是不存在的議題，或者是不該被討論的議題，台灣跟世界民主國家秉持相同理念，這都是互相信賴，不能有互相懷疑。

台立法院會今天邀請卓榮泰報告「113年度中央政府總預算 案追加預算案」編製經過，民進黨立委賴瑞隆質詢時指出，川普（Donald Trump）再次當選美國總統，大家都在看人事布局，候任國安顧問沃茲（Mike Waltz）直指台灣晶片地位重大，美國必須備好軍事力量。

卓榮泰答詢時表示，台美關係日趨重要，尤其在民主產業鍊當中，台灣有非常重要的責任，感謝美國總統拜登 、副總統賀錦麗過去的努力，希望川普政府持續維持台美關係與印太和平穩定發展，而在先進科技製造分面，台灣幾乎是不可或缺，「我們知道自己的責任存在。」

卓榮泰也說，美國新政府陸續公布相關人事，其中好幾位都相當關心台灣，「對於國際趨勢，我們有相同理念」，台美關係務必要持續加強，尤其是面對高科技產業，未來要如何向世界擴展實力、吸收更多先進知識跟人才，互相互補是政府的重要工作。

賴瑞隆詢問，沃茲顯然很重視台灣，而過去有所謂的疑美論，現在是否還有這樣的問題，卓榮泰則說，疑美論是某些人、部分媒體透過不同的解讀，造成根本不存在的議題，或者是不應該被討論的議題，台灣跟許多國家都有相同的理念，這些都是互相信賴，不能夠有互相懷疑，「只有相對的勢力，才會用盡方法造成內部矛盾。」

卓榮泰指出，根據美國新政府的人事，有相當多過去的好朋友，值得台灣寄予厚望，而身為民主成熟的國家，基本國策方向都有長遠規畫，儘管新總統上任當然有政策調整，但是台灣在印太地區有舉足輕重的角色，「我們對自己充滿信心，也願意對國際社會負起責任。」

卓榮泰也提及，有關美國準國務卿魯比歐（Marco Rubio），很多台僑跟台商都有保持密切互動，「基於國際的現實，我們不會太多為難」，相信只要理念相同，未來也會經常有支持台灣的言論，「如果需要提供協助、進行特別了解，政府都會扮演積極角色。」

賴瑞隆追問，是否能夠預期延續抗中友台的路線，卓榮泰則說，政府應該從各方面做更多努力，不管是政治上的支持、經濟方面的合作，還是各種人民的交流，自己也有要求行政院副院長鄭麗君，率領專案小組發展新的模式，並且在近期內持續因應策略。

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