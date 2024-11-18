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王金平會宋濤 呼籲擱置爭議共創和平

中央社上海18日電
台前立法院長王金平（左）18日會見中國國台辦主任宋濤（右），拿出事前準備的稿子，長篇幅論述對兩岸關係的看法。（記者廖士鋒／攝影）
台前立法院長王金平（左）18日會見中國國台辦主任宋濤（右），拿出事前準備的稿子，長篇幅論述對兩岸關係的看法。（記者廖士鋒／攝影）

台前立法院長王金平今天在廈門與中國國台辦主任宋濤會面。王金平說，維持台海的和平穩定，始終是兩岸共同努力的目標，雙方應拋開成見，擱置爭議，創造兩岸和平新局；宋濤則重申要堅持「九二共識」。

前立法院長王金平17日從台灣出發抵達中國福建，今天上午在漳州白礁村王世家廟世饗堂祭祖，下午赴廈門海悅山莊與國台辦主任宋濤會面。

王金平在會見致詞時提到，70多年前，金門和廈門是兩岸軍事衝突的第一線，任誰也想不到，70多年後的今天，金門與廈門人民往來如此密切，朝往夕返，彷彿進出家門般頻繁便捷。金門與廈門是兩岸關係良性互動的起點，沒有金廈之間的開通往來，就沒有今天兩岸人民緊密的經貿與文化交流。

「金門與廈門是兩岸和戰的時代縮影。而戰爭與和平，隔絕與交流，完全在於執政者的『善用其心』。」

王金平表示，這麼多年來，兩岸之間時有波折起伏，但維持台海的和平穩定，始終是兩岸共同努力的目標。在世局動盪的今天，維護兩岸人民安全福祉，需要更多的智慧與耐心。

他說，同樣受到中華文化薰陶的兩岸社會，必定能體悟以百姓的利益為優先，拋開不必要的成見，擱置暫時無解的爭議，以共同的時代使命為志業，講信修睦，掌握歷史機遇，創造兩岸和平新局。

王金平也提到，過去數十年來，兩岸人民的往來並未受到政治主張不同的影響，猶如穿針引線一般，在兩岸之間交織起密切的互動，無論在經濟、文化、宗教、藝術等各方面，都已成為相互扶持，密不可分的合作夥伴。這種跳脫政治制約，透過溝通往來，增進相互瞭解，拉近彼此差距，建立互利互助的實質交流，反映了兩岸人民實事求是，追求共同生活福祉的熱切希望，也成為兩岸關係未來進一步良性發展的堅實基礎。

宋濤致詞時提及，維護台海和平穩定是兩岸民眾的共同意願，台獨與台海和平穩定水火不容，要維護台海和平，要堅持「九二共識」，反對台獨。「無論什麼政黨、什麼政治團體、個人，只要認同兩岸同屬一個中國，不搞分裂活動，與我們的交往交流就沒有障礙」。

宋濤也提到，王金平這次尋根祭祖，令他感受到王金平體現了中華民族慎終追遠的傳統，體現了繼承弘揚中華民族優秀傳統文化的情懷意願，也體現了兩岸民眾要加強交往交流的意願。

他說，「我們是一家人，所以要常來常往、加強交流，我們都是中國人，就更應該秉持民族大義，順應時代潮流，共同推進兩岸關係的和平發展、國家統一，共同創造中華民族偉大復興的美好未來」。

王金平

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