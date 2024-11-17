上午偕妻散步遇追撞死劫 人夫慟：下意識有閃但她沒躲過

謝女今早駕駛公車沿台北市中正區忠孝東路往東行，追撞前方陳男所駕另輛公車，導致行人林女被捲入車底傷重不治，陳男車輛共15人受傷。記者李隆揆／翻攝

謝女今早駕駛公車沿台北市中正區忠孝東路往東行，追撞前方陳男所駕另輛公車，導致行人林女被捲入車底傷重不治，陳男車輛共15人受傷，據悉謝女稱案發前有保持安全距離，但踩煞車已來不及，警詢後將依過失致死罪嫌送辦謝女、陳男。

警方調查，50歲林女與丈夫今早9時許步行於忠孝東路人行道，向東準備穿越鎮江街，54歲陳男駕駛大都會 客運49路公車準備從忠孝東路右轉鎮江街，見林女夫婦過路停讓行人，未料23歲謝女駕駛大有客運212路公車沿忠孝東路往東直行，從後方未減速追撞陳男車輛，導致陳男車輛突進，當場輾過林女並碰撞對向一輛計程車。

事故導致林女被捲入車底受困，救護人員助其脫困時，林女已無呼吸心跳，送往台大醫院急救1小時仍傷重不治；林女丈夫幸運躲過公車衝擊，但目擊妻子被捲入車底，仍久久不能言語，隨員警返回警所後仍餘悸猶存。

另，陳男車輛中，包含陳男及乘客在內共有15人受波及，救護人員介入後將其中12人分送台大、馬偕、中興、國泰、仁愛醫院治療，所幸15人皆意識清醒、僅受輕傷。

據悉，陳男所駕大都會客運49路公車主要往返中山區建國北路及萬華區華中河濱公園，謝女所駕大有客運則主要往返萬華區青年公園及南港區舊莊一帶，案發時謝女駕車直行開往南港，不像陳男車輛準備右轉，卻從外側車道後方追撞陳男車輛，警方初步研判肇事主因是謝女未注意車前狀況。

謝女供稱，案發前她有與前車保持安全距離，見陳男車輛停讓，她也有踩煞車，「但可能就來不及」，還是從後方追撞陳男車輛；陳男則稱，案發時依規定停讓行人，不料遭後車追撞釀禍。林女丈夫說，夫妻倆假日一早外出散步，過路時發現後方公車追撞，有下意識閃躲，妻子卻躲不過橫禍。

警方表示，全案詢後將依過失致死罪嫌將謝女、陳男移送台北地檢署偵辦，並報請檢方相驗釐清林女確切死因。