我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

稅務漫談／川普第二任減稅案 續徵海外富人稅

拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

上午偕妻散步遇追撞死劫 人夫慟：下意識有閃但她沒躲過

記者李隆揆／台北即時報導
謝女今早駕駛公車沿台北市中正區忠孝東路往東行，追撞前方陳男所駕另輛公車，導致行人林女被捲入車底傷重不治，陳男車輛共15人受傷。記者李隆揆／翻攝
謝女今早駕駛公車沿台北市中正區忠孝東路往東行，追撞前方陳男所駕另輛公車，導致行人林女被捲入車底傷重不治，陳男車輛共15人受傷。記者李隆揆／翻攝

謝女今早駕駛公車沿台北市中正區忠孝東路往東行，追撞前方陳男所駕另輛公車，導致行人林女被捲入車底傷重不治，陳男車輛共15人受傷，據悉謝女稱案發前有保持安全距離，但踩煞車已來不及，警詢後將依過失致死罪嫌送辦謝女、陳男。

警方調查，50歲林女與丈夫今早9時許步行於忠孝東路人行道，向東準備穿越鎮江街，54歲陳男駕駛大都會客運49路公車準備從忠孝東路右轉鎮江街，見林女夫婦過路停讓行人，未料23歲謝女駕駛大有客運212路公車沿忠孝東路往東直行，從後方未減速追撞陳男車輛，導致陳男車輛突進，當場輾過林女並碰撞對向一輛計程車。

事故導致林女被捲入車底受困，救護人員助其脫困時，林女已無呼吸心跳，送往台大醫院急救1小時仍傷重不治；林女丈夫幸運躲過公車衝擊，但目擊妻子被捲入車底，仍久久不能言語，隨員警返回警所後仍餘悸猶存。

另，陳男車輛中，包含陳男及乘客在內共有15人受波及，救護人員介入後將其中12人分送台大、馬偕、中興、國泰、仁愛醫院治療，所幸15人皆意識清醒、僅受輕傷。

據悉，陳男所駕大都會客運49路公車主要往返中山區建國北路及萬華區華中河濱公園，謝女所駕大有客運則主要往返萬華區青年公園及南港區舊莊一帶，案發時謝女駕車直行開往南港，不像陳男車輛準備右轉，卻從外側車道後方追撞陳男車輛，警方初步研判肇事主因是謝女未注意車前狀況。

謝女供稱，案發前她有與前車保持安全距離，見陳男車輛停讓，她也有踩煞車，「但可能就來不及」，還是從後方追撞陳男車輛；陳男則稱，案發時依規定停讓行人，不料遭後車追撞釀禍。林女丈夫說，夫妻倆假日一早外出散步，過路時發現後方公車追撞，有下意識閃躲，妻子卻躲不過橫禍。

警方表示，全案詢後將依過失致死罪嫌將謝女、陳男移送台北地檢署偵辦，並報請檢方相驗釐清林女確切死因。

大都會

上一則

王金平訪中 明會宋濤 藍委：為兩岸建立互信機制

延伸閱讀

北市公車追撞釀1死10多傷 追撞力道驚人 行車影像曝光

北市公車追撞釀1死10多傷 追撞力道驚人 行車影像曝光
天外飛來一顆輪胎 當場砸死國道駕駛

天外飛來一顆輪胎 當場砸死國道駕駛
柯文哲遭爆性騷璩美鳳 LINE不堪內容曝光

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 LINE不堪內容曝光
堪州攝影師倒退不慎 撞上運轉中螺旋槳傷重不治

堪州攝影師倒退不慎 撞上運轉中螺旋槳傷重不治

熱門新聞

中共政治局前委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。（路透資料照）

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

2024-11-16 05:05
中共前重慶市委書記薄熙來(中)的兒子薄瓜瓜（右）將成為台灣女婿，外界高度關注，左為薄瓜瓜母親谷開來。（新浪微博）

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

2024-11-14 23:51
薄瓜瓜與羅東許家千金婚筵傳選在新竹The One南園人文客棧舉辦。(記者巫鴻瑋／攝影)

薄瓜瓜未婚妻外型俏麗 前同事：她英文比中文好

2024-11-15 22:05
媒體人璩美鳳指柯文哲在總統大選期間曾對她性騷擾。(本報資料照片)

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

2024-11-11 21:45
薄瓜瓜與宜蘭許家第三代千金喜筵選定位於新竹的The One南園舉辦，屆時台灣各界政商大老都將現身南園同心樓。記者巫鴻瑋／攝影

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

2024-11-15 10:18
重慶前市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，外傳將成為宜蘭女婿。（路透資料照片）

薄瓜瓜將成宜蘭女婿 準岳父背景曝光 藍綠都祝福

2024-11-15 03:12

超人氣

更多 >
2025年4星座愛情事業兩得意 他敢創新挑戰迎來成功

2025年4星座愛情事業兩得意 他敢創新挑戰迎來成功
APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位
華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命
馬斯克砍政府開支 學貸等10大項目首當其衝

馬斯克砍政府開支 學貸等10大項目首當其衝
8死17傷 江蘇技校畢業生控學校不給畢業證 返校無差別殺人

8死17傷 江蘇技校畢業生控學校不給畢業證 返校無差別殺人