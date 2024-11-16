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台學者：川普孤立主義恐改變大國關係 需謹慎應對

中央社台北16日電
政治大學國際關係研究中心7日召開「解析美國總統大選後國內外發展走向」座談會，中央研究院歐美研究所研究員林正義（左）、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正（右）對於拉高台灣國防預算等議題發表看法。中央社
政治大學國際關係研究中心7日召開「解析美國總統大選後國內外發展走向」座談會，中央研究院歐美研究所研究員林正義（左）、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正（右）對於拉高台灣國防預算等議題發表看法。中央社

民眾黨今天舉辦論壇討論美國大選後的國際局勢，學者認為，川普的孤立主義作為，極有可能會終結俄烏戰爭、改善美俄關係、離間俄中關係，並重建與北韓的交流，在大國主導變局下，台灣要謹慎應對。

外界關注美國總統當選人川普（Donald Trump）就任後的美中台局勢，民眾黨政策會今天下午舉辦「2025年美中角力下的國際新局：台灣的挑戰與機遇」論壇，邀請學者專家，聚焦國際政治局勢變化及全球經濟走向。

中央研究院歐美研究所研究員林正義認為，這次選舉共和黨主打經濟和移民議題，民主黨主打民主價值同盟、婦女生育自主權，結果是共和黨在總統、參眾兩院及州長席次，都取得優勢，美國政治走向恐更為右傾、保守。

林正義指出，國際方面，面對川普的孤立主義作為，極有可能會終結俄烏戰爭、改善美俄關係、離間俄中關係，並重建與北韓的交流，這些變化對台灣都會有深遠影響。

林正義認為，中國可能是川普當選的主要輸家，但從目前跡象看來，川普對台灣沒有更進一步的承諾，只是要求台灣增加軍購，對韓國則提出要縮減駐韓美軍，而北韓目前卻在升高緊張，因此台灣與韓國也可能面臨重大衝擊。

台大政治系副教授唐欣偉指出，美國大選結束至今，中方表現極為冷靜克制，中國國家主席習近平在選舉隔天發表賀電，並強調中美雙方應妥善控管，互利合作。

唐欣偉表示，中方也準備好反制措施，一旦美方提高對中關稅，中國會限制關鍵原材料出口，並加徵美國農產品關稅、制裁美國企業，對內則是增加貨幣流動性、鬆綁通貨管制，但中國的反制措施是否會引起美方更大反擊，值得追蹤觀察。

政大國際關係研究中心研究員陳德昇觀察，台商為因應供應鏈轉移風險，返台投資的比例升高，對外投資則以越南最明顯；不論是基於對台施壓，或是保護中國自身產業，海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單項目恐加速廢止，只留下形式上的框架。當兩岸的經濟依存度下降，兩岸疏離將更明顯，在大國主導變局下，台灣要謹慎應對。

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