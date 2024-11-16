「川普2.0」關稅戰臨近 台學者：政府要助傳產二次轉型

成功大學法律系教授許忠信（左起）、政治大學國際關係研究中心研究員陳德昇、中華經濟研究院副院長王健全、台灣經濟研究社社長孫智麗，出席由民眾黨政策會主辦的「台灣的挑戰與機遇」座談會。記者林宸誼／攝影

「川普 2.0」關稅 戰風雨欲來，學者認為台灣半導體不僅將受到來自美國的龐大壓力，連傳統產業也要面對中國全力投入產能的衝擊，因此台灣要趕快「繫緊安全帶」，政府也要協助「傳產二次轉型」，幫工具機、水泥、石化、鋼鐵升級。

中華經濟研究院副院長王健全16日出席由民眾黨政策會主辦的「台灣的挑戰與機遇」座談會上坦言，台灣是川普第一任期的受惠者，否則現在很多AI供應鏈 就會設在中國，但是現在面臨川普第二任期，他提醒「台灣要繫緊安全帶」。

比起半導體，王健全更擔心台灣的傳統產業將面臨美國課關稅、中國傾銷的「兩面夾擊」，因為傳產的就業人口比半導體還要多。他建議政府要協助業界進行「傳產二次轉型」，幫工具機、水泥、石化、鋼鐵升級。

中經院區域發展中心主任劉大年指出，川普的貿易政策邏輯，就是全世界都虧欠美國，尤其中國欠最多，因此關稅將是未來川普貿易政策的主軸。除了對中國加碼之外，也會準備對美國所有進口品加徵關稅，再搭配國內減稅政策，這樣就可以將生產製造回流到美國，美國才能再次偉大。

劉大年憂心，由於近年來台灣對美國的出口大幅上升，約占台灣總出口四分之一，美國已經是台灣第二大出口市場，「未來川普若持續課徵高關稅，台灣一定會受影響。」

政治大學國際關係研究中心研究員陳德昇表示，美中貿易戰持續與升級，已經「回不去了」，會殃及周邊國家，進而全球供應鏈調整。「有在越南為SONY代工耳機的台商已收到警告，一定要再找另一個生產基地，否則會被課更高的關稅。」

陳德昇指出，隨著中美競爭加劇，跨國企業將得要積極地重新配置供應鏈，許多台企也可能選擇逐步撤出中國市場，以降低潛在風險。

成功大學法律系教授許忠信認為，以前學國際貿易，只找到產業聚落，但如果還發展智慧財產權，就可以提升商品的附加價值。製造業是台灣一個很重要的根本，尤其工具機其實很有競爭力，台灣只要找出跟美日的製造分工，就可以與中國分庭抗禮。