薄瓜瓜將成「陸配」？海基會：希望相愛的人都幸福

薄瓜瓜（左）與父親薄熙來，祖父是中共開國元老、前國務院副總理薄一波，薄瓜瓜未來是否成為台灣女婿，以何種身分與台灣人結婚受到關注。（路透資料照）

前中共高官薄熙來 之子薄瓜瓜傳近日持英國護照，從加拿大低調抵台，將迎娶一名宜蘭女孩成為「台灣女婿」，因其身分備受關注，對於他是否可能成為「陸配」，海基會秘書長羅文嘉15日表示，目前還沒有收到任何申請，若有會依照規定程序進行，不會特別待遇，希望相愛的人都能得到幸福。

羅文嘉15日主持海基會背景說明會，就傳出薄瓜瓜及將成為台灣女婿，他首先表示，希望天下相愛的人，不論宗教、性別，人身在何處，在自由的國度也好，在集權的社會也好，都能得到幸福。

但就若薄瓜瓜仍有中國大陸籍，要成為一名「陸配」還須經過海基會文書驗證等程序，羅文嘉回應，目前還沒有收到相關的申請，「所以我目前也不知道」，若有收到，或視其持什麼公民身分，我方會按照法律規定的程序進行，沒有特別的待遇，「如果有收到任何的申請，對任何人都會是一樣的態度」。

至於薄瓜瓜家族的紅色背景，是否存在國安疑慮，羅文嘉在記者會上僅表示，因為現在沒有相關的進一步資料，所以他不做評論。不過，羅文嘉繼續表示，台灣是法治社會，也是自由開放的社會，相對中國大陸是資訊透明的，每個人都可以自由討論、表達意見，並非政府可以干預，但政府不會介入個人情感選擇，也不會做過多評論。

據了解，薄瓜瓜的未婚妻是宜蘭當地望族，並已安排在羅東博愛醫院做健康檢查，薄瓜瓜11歲時就被父母親送到英國留學，從牛津大學畢業後，轉往美國哈佛大學 甘迺迪政府學院攻讀公共政策碩士，兩人是在國外留學念書工作時結識。

根據海基會，兩岸人民結婚及申辦大陸配偶來台有相關的程序規定，若一方為中國大陸籍，來台前須先於大陸民政部門登記結婚、辦理公證書，再到海基會辦理文書驗證，後向移民署申請「大陸配偶來台團聚」，接著在機場面談後，於台灣戶政事務所完成辦理結婚登記。

接著，若有需要，「陸配」可申請在台灣依親 居留，除結婚證明和有效通行證、護照等外，還須有經海基會驗證之未受刑事處分公證書，健康檢查證明，後取得一年有效入出境許可證；接著，依親居留滿四年後，可進一步申請長期居留，再滿兩年後可申請在台定居，接著，「陸配」就可申辦台灣戶籍、身分證。也就是說，陸配要取得台灣身分證，至少需要六年時間。