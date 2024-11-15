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台積電獲美補助 魏哲家：加速在美生產最先進半導體

中央社華盛頓15日專電

美國商務部今天表示，將根據「晶片法」向台積電亞利桑納州廠提供高達66億美元的直接資金，用於商業製造設施。台積電董事長魏哲家指出，這有助台積電加速在美發展最先進的半導體製造技術。

美國商務部上午發布聲明指出，這筆資金是在雙邊2024年4月宣布簽署的初步條款備忘錄及商務部完成相關調查後發放。66億美元將支持台積電在亞利桑納州鳳凰城投資逾650億美元，建設3座領先的晶圓廠。

商務部將根據台積電亞利桑納州廠階段性目標的完成情況來發放資金。

美國總統拜登（Joe Biden）表示，台積電亞利桑納州廠的3座工廠中，第一座預計將於明年初全面投入使用，這代表幾十年來，美國的製造廠將首次生產用於美國最先進技術的尖端晶片，使用範圍包括智慧型手機、自駕車，及人工智慧的數據中心。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）指出，將在亞利桑納州生產的尖端晶片，會為美國在21世紀的科技和經濟領導地位奠定基礎。

根據商務部新聞稿，台積電亞利桑納州的3座工廠達到最大產能時，預計將生產數千萬尖端晶片，為5G/6G智慧型手機、自駕車、高效能運算及AI應用提供動力。台積電亞利桑納州首座工廠的早期產量與台灣的同性質的工廠相當。

根據商務部新聞稿，台積電董事長魏哲家表示，進入美國晶片法（Chips and Science Act）的這一階段，代表強化美國半導體生態系統的關鍵步驟。台積電感謝自2020年初以來，與客戶、合作夥伴、當地社區和美國政府的持續合作。簽署這一協議有助台積電加速在美發展最先進的半導體製造技術。

商務部指出，除了66億美元外，晶片法計畫辦公室還將向台積電亞利桑納州廠提供高達50億美元的擬議貸款，這是晶片法提供的750億美元貸款授權的一環。

商務部未來將根據建設、生產及商業化階段性目標完成情形，向台積電亞利桑納州廠發放貸款，以支持其在資本投資金額的投入。

台積電 亞利桑納州 商務部

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