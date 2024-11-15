我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉多倫多車禍起火4人喪命 1人被路人救出

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

澎湖大進滿88號遭扣137天 兩岸周旋終於回家

記者林保光／澎湖即時報導
澎湖大進滿88號漁船遭扣押137天，今天凌晨在海巡署巡防艇戒護下返回澎湖。記者林保光／翻攝
澎湖大進滿88號漁船遭扣押137天，今天凌晨在海巡署巡防艇戒護下返回澎湖。記者林保光／翻攝

澎湖籍漁船「大進滿88號」今年7月在金門海域遭中共海警扣押人船，昨天漁船和洪姓船長獲釋，經中共海警帶至海峽中線，由海巡署調派巡防艇戒護，今天凌晨返回澎湖西嶼竹灣漁港，讓大進滿88號遭押137天事件順利落幕。

大進滿88號今年7月2日在金門海域靠近大陸地區作業，遭中共海警以違反「伏季休漁」規定強登檢後，帶往福建省泉州市圍頭港留置，迄今逾4個多月。

這4個多月，前立委林炳坤與澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全、澎湖縣議長陳毓仁父子等人及大陸有力人士周旋奔走，8月13日，大進滿88號台籍丁姓船員及3名印尼籍漁工先獲釋，洪姓船長及漁船扣留至昨天（15日）下午2時，由陳雙全等人協請友人，代繳人民幣21萬餘元罰款，大進滿87號在修復電力後，終於由圍頭港出海航向回家的航程。

由於正值天兔颱風來襲，海峽海象轉趨惡劣，海巡署金馬澎分署第13巡防區為確保大進滿88號安全返回澎湖，特派編號「10087」等2艘巡防艇，海上接應大進滿88號返澎。

昨晚8時許，海巡署巡防艇在距離澎湖小門西北方22海里處，與大進滿88號會合，一路戒護，直到昨天深夜11時許，大進滿88號的友船「大進滿8號」在港外會合，到今天凌晨零時，一起航進澎湖西嶼竹灣漁港。

中共 印尼

上一則

台女生罹罕病靠助行器學業斷 母泣訴：打完疫苗人生毀

下一則

秘魯重申支持一中原則 台外交部呼籲勿再扈從中國謬論

延伸閱讀

陸休漁期越界捕魚 澎湖大進滿88號遭扣4個月可望獲釋

陸休漁期越界捕魚 澎湖大進滿88號遭扣4個月可望獲釋
中海警局：允許菲律賓1民船對仁愛礁坐灘軍艦運送物資

中海警局：允許菲律賓1民船對仁愛礁坐灘軍艦運送物資
台救落海漁民 陸海警卻頻擾金門 海巡頂10級風驅趕

台救落海漁民 陸海警卻頻擾金門 海巡頂10級風驅趕
陸海警船擾金門 連2日越界 海巡署譴責罔顧海上安全

陸海警船擾金門 連2日越界 海巡署譴責罔顧海上安全

熱門新聞

中共前重慶市委書記薄熙來(中)的兒子薄瓜瓜（右）將成為台灣女婿，外界高度關注，左為薄瓜瓜母親谷開來。（新浪微博）

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

2024-11-14 23:51
媒體人璩美鳳指柯文哲在總統大選期間曾對她性騷擾。(本報資料照片)

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

2024-11-11 21:45
川普在大選中大獲全勝，在全球無遠佛屆的影響力也無限加大。（路透）

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

2024-11-10 20:40
薄瓜瓜與宜蘭許家第三代千金喜筵選定位於新竹的The One南園舉辦，屆時台灣各界政商大老都將現身南園同心樓。記者巫鴻瑋／攝影

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

2024-11-15 10:18
重慶前市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，外傳將成為宜蘭女婿。（路透資料照片）

薄瓜瓜將成宜蘭女婿 準岳父背景曝光 藍綠都祝福

2024-11-15 03:12
媒體人璩美鳳(中)舉行記者會說明柯文哲對她性騷，並出示LINE的對話紀錄。記者毛昱棋/攝影

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 LINE不堪內容曝光

2024-11-12 12:54

超人氣

更多 >
薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
照吃照玩不用自虐 適合退休族的九個省錢妙計

照吃照玩不用自虐 適合退休族的九個省錢妙計
投資蘋果20餘年獲利 台裔數學教授杜武亮捐千萬給塔大

投資蘋果20餘年獲利 台裔數學教授杜武亮捐千萬給塔大
薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息