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台女生罹罕病靠助行器學業斷 母泣訴：打完疫苗人生毀

記者游明煌／基隆即時報導
李姓婦人的國中生女兒，目前得靠助行器，學業也中斷，被診斷得了10萬之一發生機率的格林巴利症。記者游明煌／攝影
李姓婦人的國中生女兒，目前得靠助行器，學業也中斷，被診斷得了10萬之一發生機率的格林巴利症。記者游明煌／攝影

基隆李姓婦人的國中生女兒，去年打國光疫苗後出現頭暈、肢體無力，後來得靠助行器，學業也中斷，被診斷得了10萬之一發生機率的格林巴利症，但無力負擔龐大醫藥費用。衛生局表示，是否因打疫苗引發已送審議。市府今派人慰問時，李婦淚訴「為什麼只是打個疫苗，我的女兒人生就快毀掉，都沒有人幫助我。」

李婦今天以「一位心碎的媽媽」在臉書貼文，指去年11月在二信國中打了國光流感疫苗後，被醫生診斷罹患10萬之一發生率的「格林巴利症」，從此以後，她的女兒行動不便、學業中斷、被言語霸凌，沒人關心協助，她跑遍各處公家單位被打回票，不能申請殘障手冊、重大傷病卡，但每次入院打免疫球蛋白5天要25萬，學校也去不了。

今天下午教育處、衛生局人員代表市長謝國樑前往探視，表示會全力協助。李媽媽淚紅眼說「為什麼只是打個疫苗，我的女兒人生就快毀掉了，我真的快撐不下去了，都沒有人幫助我。」

李女說，打疫苗後不久就開始肚子痛、頭暈頭痛，肢體無力連走路都無法走，去診所改沒有改善，後來才去大醫院才證實得了「格林巴利症」，從此人生就變樣了，一次住院30天，一次40天，一度改善後來又加重，學業也因此中斷半年多。

「有時爬樓梯母女一起摔下樓」李女說，連小孩跌倒她都快攙扶不起來，每次回診就要從舊公寓的5樓一下一上，使盡全身能耐。女兒怪自己不好生這種病拖累家庭，她安慰懂事的女兒，「這不是妳的錯」，她們要努力撐下去，母女相擁而注。李女說，龐大醫療費用根本無力負擔，希望市長幫忙度過難關。

市長謝國樑說，會請衛生局關懷、慰問，據他了解，如果是因為相關疫苗施打不順利，國家有賠償的平台和機制可申請，請衛生局協助申請相關賠償，後續會關心此個案，希望學生能好轉。

衛生局長張賢政，格林巴利症候群是一種自體免疫疾病，8月接獲疫苗預防接種傷害救濟，已向醫院調閱相關資料，9月初送疾病管制署藥害救濟申請流程，疾管署表示審查還要一段時間，教育處協助是否可在家自習等輔助措施。不能排除是疫苗不良反應，等待中央的審查結果，會啟動相關輔助機制。

流感疫苗 臉書 醫療費

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