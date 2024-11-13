台灣軍購變大外宣 小心政治操作雙面刃

台灣國防部長顧立雄13日否認提過150億美元對美軍購清單。圖為美軍先進戰機F-35閃電II（Lightning II）。(中央社)

英國金融時報報導台灣研擬提出150億美元的對美軍購清單，以向即將上台的川普 政府展現自我防衛的決心，但國防部 長顧立雄13日在立法院否認國防部提過這份清單，讓外界看不懂府院國安團隊究竟演哪一齣？

立委洪孟楷說，台灣三大報不約而同以頭版刊載此事，絕非只是因外媒報導，而是也掌握權威消息來源，如果連顧立雄都否認消息出自國防部，那顯然是來自更高層。對應顧立雄的態度又是一種兩面手法操作，一方面對外放話、輸誠，另方面兼試水溫。

軍事專家揭仲則直言，目前仍是拜登 政府執政，被點名的F-35、E-2D和神盾艦等確實都是過去幾年曾遭拜登政府否決的項目，如今當著舊政府的面前向新政府許願，不啻是給還在執政的民主黨難堪，難怪顧立雄與國防部在檯面上堅決不承認有這份清單。

然而，此事也讓外界質疑民進黨政府透過外媒放話的操作手法，難道國安團隊至今仍未與川普接班團隊建立核心暢通的溝通管道，才必須透過媒體公開製造輿論、傳遞訊息？

外界更不免擔憂，對美武器採購是賣方市場，150億美元等於是自掀底牌，向「川普企業」自曝台方至少有多少銀彈，一旦上了談判桌，究竟會再增加多少花費？對台灣財政負擔、建軍備戰需求究竟是不是好現象？

「川普海嘯」即將來襲，世界各國面對明年1月以後的國際新局勢都戰戰兢兢。這則軍購新聞，至少讓外界有三大疑問：到底是誰放話？軍購清單只是許願清單？對美軍購變大外宣？民進黨政府慣用的「出口轉內銷」政治操作手法，究竟有助益或反成阻力，全民都要戒慎以對。