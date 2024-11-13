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遭列台獨清單⋯曹興誠控告國台辦恐嚇 陸委會：支持

記者陳宥菘／台北即時報導
前聯電董事長曹興誠（左三）11日大動作舉行國際記者會，宣布對國台辦主任宋濤、發言人陳斌華提出刑事自訴。（記者黃婉婷／攝影）
前聯電董事長曹興誠（左三）11日大動作舉行國際記者會，宣布對國台辦主任宋濤、發言人陳斌華提出刑事自訴。（記者黃婉婷／攝影）

前聯電董事長曹興誠遭大陸列入「台獨頑固分子」清單後，11日宣布對國台辦主任宋濤、發言人陳斌華提出刑事自訴，控告二人違反刑法恐嚇危害安全罪。陸委會13日表示，面對中共的「懲獨」拙劣伎倆，政府充分支持相關民眾勇於捍衛並保護自身利益。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日上午在例行記者會表示，曹興誠說他對大陸方面依法對其謀「獨」行徑實施懲戒感到害怕，充分暴露出他在懲「獨」法網下的心虛膽寒，恰恰證明大陸依法懲「獨」的正義之舉打到了「台獨」頑固分子的七寸，並指曹興誠所謂「反制」純屬鬧劇。

對於國台辦相關回應，陸委會13日透過書面表示，中華民國是民主法治國家，任何人都能運用司法體制來保障個人權利。面對中共的「懲獨」拙劣伎倆，政府充分支持相關民眾勇於捍衛並保護自身利益。

另外，針對台積電11日起停止供應中國大陸客戶AI先進晶片，朱鳳蓮13日聲稱，這再度證明美國「打台灣牌，升高台海緊張局勢」，目的是「以台遏華」。

陸委會表示，此事台積電已對外說明，該公司係遵守所有可適用的法令與規範，包括出口管制法規，不評論市場傳聞。

針對前聯電董事長曹興誠控告大陸國台辦主任宋濤、發言人陳斌華恐嚇，陸委會13日表示...
針對前聯電董事長曹興誠控告大陸國台辦主任宋濤、發言人陳斌華恐嚇，陸委會13日表示，政府充分支持相關民眾勇於捍衛並保護自身利益。（圖／聯合報系資料照片）

台積電 中共 中華民國

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