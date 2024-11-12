國際社會挺台參與「國際刑警組織」 台：支持勝於以往

第92屆「國際刑警組織」（INTERPOL）大會於4日到7日在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行。（美聯社）

第92屆「國際刑警組織」（INTERPOL）大會甫落幕，台外交部表示，台灣爭取參與INTERPOL的訴求獲得逾70國的行政機關、立法部門、跨國議會組織及各界重要人士聲援，所獲國際支持更勝以往，誠摯感謝國際社會為台灣發出正義之聲。

台外交部指出，今年台灣友邦以多元方式為台灣仗義發聲，肯定台方在打擊犯罪方面的長期貢獻，強調將台灣納入全球打擊跨國犯罪體系至關重要，堅定支持台灣參與INTERPOL。

台友邦除致函及進洽INTERPOL主席及秘書長外，出席今年大會的貝里斯、史瓦帝尼、馬紹爾群島、帛琉、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁代表團團長亦也錄製影片，呼籲支持台灣參與INTERPOL。

台外交部提到，理念相近國家也持續在各種場合公開表達對台灣爭取參與INTERPOL等國際組織的支持。「七大工業國集團」（G7）領袖峰會的聯合公報及外長會議會後的主席聲明，均重申支持台灣有意義參與國際組織，「英國與澳洲 外交暨國防部長（2+2）會談」及「法國與澳洲外交暨國防部長（2+2）會談」會後聯合聲明也強調對台灣國際參與的支持。

台方表示，與台灣理念相近國家的駐台機構也在社群媒體平台上展現支持，美國在台協會於官方臉書轉推台方推案影片，支持台灣實質且有意義參與國際社會，共同努力促進世界安全。澳洲駐台辦事處也在官方社群帳號上張貼台灣推案主視覺聲援台案，並呼籲全球執法界積極合作打擊跨國犯罪。

台外交部表示，各國立法部門的支持力道也相當強勁，歐洲議會、捷克參議院、荷蘭眾議院 、聖克里斯多福及尼維斯及關島議會等通過決議支持台灣參與INTERPOL；「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）、澳洲參議院、加拿大眾議院、義大利 眾議院及瓜地馬拉國會通過決議，支持台灣有意義參與國際組織。韓國、德國、丹麥、愛爾蘭、義大利、西班牙、拉脫維亞、愛沙尼亞、巴西、墨西哥、哥倫比亞等國的國會議員及各區域「福爾摩沙俱樂部」議員則分別以個別或聯名致函INTERPOL主席或秘書長的方式籲請INTERPOL接納台灣參與。

在國際媒體部分，內政部警政署刑事警察局長周幼偉的「攜手台灣，共創更安全的地球村」專文，以及外館投書、館長受訪及相關報導共計195篇。刑事局今年推案影片「跨境追緝」（Borderline Operations）在外交部及外館臉書、X平台與潮台灣YouTube等頻道，獲得逾281萬人次觀看，另相關貼文在本部FB、X、IG及Threads等新媒體平台獲得曝光/觸及數逾23.5萬人次。

台外交部表示，維護國際治安的拼圖缺少台灣就不完整，台灣未能參與INTERPOL，不利共同維護全球治安，並損害各國人民的福祉。台灣有能力也有意願與國際社會合作共同打擊跨國犯罪，呼籲INTERPOL秉持專業及中立原則，儘速將台灣納入全球執法網絡，和台灣為全球安全防護一起努力。