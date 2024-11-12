我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島華人家長、民代 反對紐約州教育區域化計畫

9年施工 紐約皇后大道改造項目完工 不再是「死亡大道」

包養嫩妹卻被告知有男友 新北男冒名「訂披薩報復」被逮

記者黃子騰／新北即時報導
海山分局外觀。(圖／本報系資料照)
海山分局外觀。(圖／本報系資料照)

新北市35歲呂男日前透過包養網站認識范女，雙方約定3個月4萬5000元(新台幣，約1454美元)包養，但不久後范女卻以交到男友為由封鎖呂男。呂男憤而冒用范女男友陳男名義訂餐廳、訂披薩，陳男經范女告知後懷疑呂男所為提告。警方詢後依偽造文書罪嫌將呂男送辦。

據了解，35歲呂姓男子去年在包養網站認識范姓女子，雙方談妥1萬5000元(約485美元)約會一次。雙方見面後呂男被范女亮麗外貌及身材吸引，呂男於以4萬5000元代價包養范女3個月並當場付清，但范女收到錢後以有事為由先行離開。

不料當呂男欲按約定找范女出來時，范女卻告知呂男自己已經有男友，欲斷絕雙方關係。呂男立即要求范女歸還4萬5000元，但卻遭范女拒絕，隨後范女更是將呂男聯繫方式封鎖。

雙方斷絕聯繫多個月後，今年6月至8月間范女的40歲陳姓男友突然不斷接到訂餐廳、訂披薩通知，以及交友軟體、包養網站等註冊訊息。原本一頭霧水的陳男經范女告知後懷疑是呂男所為，憤而向海山分局報案控告呂男偽造文書。

海山警方經調查後鎖定呂男涉嫌，日前通知呂男到案說明。呂男警詢時供稱去年與范女有4萬5000元的金錢糾紛，多次要求范女償還未果，才會憤而范女男友陳男名義訂餐與註冊帳號報復，警方詢後將呂男依偽造文書罪嫌送辦。

上一則

賴清德接見全美台灣同鄉會 盼台美合作交流前進

下一則

國際社會挺台參與「國際刑警組織」 台：支持勝於以往

延伸閱讀

披薩上臘腸片狀還是條狀好吃？一張照片讓網友論戰

披薩上臘腸片狀還是條狀好吃？一張照片讓網友論戰
新北市長前哨戰？綠猛攻新北環狀線震損 李四川：兩次簽約我都不在

新北市長前哨戰？綠猛攻新北環狀線震損 李四川：兩次簽約我都不在
淡江大橋上梁 新北市府竟渾然不知 藍批中央作秀

淡江大橋上梁 新北市府竟渾然不知 藍批中央作秀
曾獲警光獎的偵查員 涉縱放人犯換情資遭搜索

曾獲警光獎的偵查員 涉縱放人犯換情資遭搜索

熱門新聞

媒體人璩美鳳指柯文哲在總統大選期間曾對她性騷擾。(本報資料照片)

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

2024-11-11 21:45
川普在大選中大獲全勝，在全球無遠佛屆的影響力也無限加大。（路透）

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

2024-11-10 20:40
媒體人璩美鳳(中)舉行記者會說明柯文哲對她性騷，並出示LINE的對話紀錄。記者毛昱棋/攝影

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 LINE不堪內容曝光

2024-11-12 12:54
嘉義高中運動大會，有學生拿手機將教英文蔡姓女教師，與同學跳三振舞影片，貼在社群網站threads，女教師穿迷你短裙帶學生跳舞，身材姣好、露出細白長腿，畫面引發網友暴動。(記者魯永明／翻攝)

台灣美女高中師長腿短裙 運動會上跳三振舞成嬌點

2024-11-08 19:20
馬斯克旗下的SpaceX公司，傳以地緣政治風險為由，要求台灣供應商將製造地點移往海外。（路透資料照片）

地緣政治風險 傳SpaceX要台廠外移 部分供應商已遷越泰

2024-11-06 01:28
總統當選人川普。(美聯社)

2016年川蔡通上話 CNN分析為何賴清德低調賀川普當選

2024-11-08 19:34

超人氣

更多 >
好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲
80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民
川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部

川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部
珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光