包養嫩妹卻被告知有男友 新北男冒名「訂披薩報復」被逮

海山分局外觀。(圖／本報系資料照)

新北市35歲呂男日前透過包養網站認識范女，雙方約定3個月4萬5000元(新台幣，約1454美元)包養，但不久後范女卻以交到男友為由封鎖呂男。呂男憤而冒用范女男友陳男名義訂餐廳、訂披薩，陳男經范女告知後懷疑呂男所為提告。警方詢後依偽造文書罪嫌將呂男送辦。

據了解，35歲呂姓男子去年在包養網站認識范姓女子，雙方談妥1萬5000元(約485美元)約會一次。雙方見面後呂男被范女亮麗外貌及身材吸引，呂男於以4萬5000元代價包養范女3個月並當場付清，但范女收到錢後以有事為由先行離開。

不料當呂男欲按約定找范女出來時，范女卻告知呂男自己已經有男友，欲斷絕雙方關係。呂男立即要求范女歸還4萬5000元，但卻遭范女拒絕，隨後范女更是將呂男聯繫方式封鎖。

雙方斷絕聯繫多個月後，今年6月至8月間范女的40歲陳姓男友突然不斷接到訂餐廳、訂披薩通知，以及交友軟體、包養網站等註冊訊息。原本一頭霧水的陳男經范女告知後懷疑是呂男所為，憤而向海山分局報案控告呂男偽造文書。

海山警方經調查後鎖定呂男涉嫌，日前通知呂男到案說明。呂男警詢時供稱去年與范女有4萬5000元的金錢糾紛，多次要求范女償還未果，才會憤而范女男友陳男名義訂餐與註冊帳號報復，警方詢後將呂男依偽造文書罪嫌送辦。