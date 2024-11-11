台對美提出150億美元軍購？學者：報導本身就是喊話管道

政大外交系教授黃奎博。(圖／本報系資料照)

金融時報稱，台灣已經由非正式管道向川普 團隊提出軍購要求清單，總金額達到150億美元。對此學者認為，對川普或其未來政府團隊而言，討論對台軍售 都非當務之急，這則消息的出現，主要是賴政府向川普表態，台灣認同「保護費」原則，願意為未來的軍購付費。也有學者認為，從過去幾任美國總統的軍售項目，共和黨執政時代的確較可能批准大型項目。

政大外交系教授黃奎博說，這則報導以台方放話成分居多，類似招式過去幾年經常運用。如今川普剛當選，治國團隊尚未成形，很難有保證可以傳達訊息的管道，不如直接把媒體當管道，公開宣告配合川普一貫立場，有意願為加強自身安全付費。至於美方願不願提供這些武器？何時會出售？目前都還言之過早。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，美方認為台灣國軍現代化必須聚焦於「不對稱」，可說是共和民主兩黨共識。出售大型且昂貴的傳統載台，即使可讓廠商拿到大訂單，未必會獲得美國政府同意。而且美方對台方國軍嚴重人力資源不足的窘境知之甚稔；台方如果缺乏防衛作戰構想，作為爭取軍售的支撐，光是會畫大餅，以為「買愈多愈安全」，結果徒留笑柄而已。

黃介正說，面對川普再度執政，重點不該是想像如何應付美國壓力，「花錢買保險」；而是結合智慧與說服力，使美國認同台方所提軍購需求，相信這些武器到了國軍手中，可以實質提升嚇阻戰力，更有效自我防衛。

台國防部智庫「國防安全研究院」副執行長蘇紫雲認為，訊息具有一定參考價值，因為美國兩大黨執政期間，對台軍售政策有明顯差異。小布希宣布出售P-3C反潛機、潛艦、愛國者三型防空飛彈，川普上一任期出售M1A2戰車、F-16戰機、海馬士火箭等，可見共和黨較願出售大型儎台，並要求台方以特別預算 等方式，增加國防支出。民主黨的拜登時代，較傾向認為台灣國防預算有限，軍售品項以彈藥、小型儎台等為主，重點在提升後勤韌性。