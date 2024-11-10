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「TaiwanPlus」頻道4年燒1.9億美元 葉元之：不如廢掉

記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委葉元之。(圖／本報系資料照)
國民黨立委葉元之。(圖／本報系資料照)

公視「TaiwanPlus」(Taiwan+ )英語頻道委外記者稱美國總統當選人川普是個「重刑犯」，引起軒然大波。國民黨立委葉元之今天表示，「TaiwanPlus」是個「既傷身體、又達不到效果」的平台，4年要燒花58億元(新台幣，約1.9億美元)，不僅流量不好，內容也出問題，影響台美關係，應考慮將此平台廢掉。

葉元之今天在臉書發文表示，「TaiwanPlus」是民進黨政府在2021年成立的國際影音串流平台，宣稱「要讓世界看見屬於台灣的故事、聽到真正發自台灣的聲音」；前總統蔡英文甚至把「TaiwanPlus」比擬為英國的BBC及日本的NHK，要把「TaiwanPlus」打造成世界知名的公共媒體。在此「宏大」的目標下，才編列4年高達58億元預算，相當燒錢。

葉元之指出，花了這麼多錢，平台品質卻如此堪憂，他今天上「TaiwanPlus」網頁瀏覽，竟然發現新聞分類出包，在台灣新聞區塊，第一則新聞居然是「巴基斯坦火車站爆炸」，「請問跟台灣新聞有何關係？」

此外，葉元之表示，收看TaiwanPlus的人也少的可憐，原本政府設定APP下載目標要達100萬，然而到目前為止，安卓加上蘋果兩個系統，才約15萬下載數，離100萬目標距離相當遠，「而且其中有多少是外國人？」

葉元之也指出，TaiwanPlus臉書也很怪，有19萬按讚、22萬人追蹤，但個別貼文的按讚數卻寥寥無幾，甚至大多都個位數，「這要嘛就是內容不吸引人，否則就是臉書粉絲是買殭屍帳號，做做樣子而已」，沒有任何宣傳效果。

葉元之強調，TaiwanPlus前4年花58億，未來可能還要花更多的錢，但不僅達不到宣傳台灣的效果，甚至爭議的報導內容，還影響台灣對外關係，「不如趕快止血，廢掉這個平台，節省納稅人的錢。」

臉書 預算 安卓

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