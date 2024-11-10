夏立言大選後迅速訪美 沈正浩：加深國民黨對美關係

美東時間8日傍晚，國民黨國際部主任黃介正（中）飛抵華府，國民黨駐美代表秦日新（右）率沈正浩（左）前往接機，並隨即召開夜間工作會報，聽取駐處同仁針對美國選舉前後局勢發展的簡報。圖／國民黨提供

美國大選 甫落幕，國民黨 主席朱立倫立即指派副主席夏立言、國際部主任黃介正代表訪美。國民黨駐美代表處主任沈正浩表示，訪美目的是維持與美國新舊朋友順暢無礙的溝通管道，以繼續加深國民黨的對美關係。

美東時間8日傍晚，黃介正飛抵華府 ，國民黨駐美代表秦日新大使率沈正浩前往接機，並隨即召開夜間工作會報，聽取駐處同仁針對美國選舉前後局勢發展的簡報。

沈正浩指出，兩天前朱主席在美國大選後第一時間即宣布夏副主席和黃主任代表國民黨訪美。此刻正值美國第47任總統當選人川普組建交接團隊，並陸續公布美國新政府人事。夏副主席及黃主任訪美的目的在於迅速熟悉美國大選後的政治環境，為川普第二個任期的台美關係做準備，並維持與美國新舊朋友順暢無礙的溝通管道，以繼續加深國民黨的對美關係。

沈正浩表示，國民黨在朱主席上任成立駐美代表處以來，秉持「強化國防」（defense）與「交流對話」（dialogue）的「2D戰略」，積極推動與深化台美關係。美國大選後的政策變化，將對世界政治經濟與遞延戰略影響深遠，夏副主席與黃主任此時訪美，不僅能與華府民主與共和兩黨關鍵人士交流，在第一線獲悉最新政情，也是朱主席「親美、友日、和陸」路線的最佳展現。

國民黨表示，沈正浩本月14至15日亦將陪同黃介正出席在五角大廈附近的蘭德公司華府總部舉辦的「2024中共人民解放軍國際研討會」，聚焦探討現階段形勢下的台海安全課題。該項研討會係由中華民國高等政策研究協會（CAPS）與美國重要智庫蘭德公司（RAND）、和平研究所（USIP）、及國防大學（NDU）共同舉辦。