民間「捍衛戰士」興起 美商洽購台國軍退役F-5戰機

2023年11月，台空軍邀請媒體，報導F-5機隊解除戰備。兩架F-5F雙座機在媒體面前展示編隊起飛。記者曾吉松／攝影

捍衛空防半世紀的F-5E/F戰機，去年解除戰備。台空軍昨天證實，退役的約40架F-5E/F，將在符合美方安全規範之下公開標售，目前共有5家美商洽詢。預期買家是近年興起的私人假想敵公司，將這些飛機整修拆拼後，外包各國軍方的訓練任務。

F-5是諾斯洛普公司將T-38教練機改良成的輕型戰鬥機，也是美國空軍邁入超音速時代之後最小的戰鬥機。F-5主要用於軍援或外銷，美軍自身作戰部隊對其沒有興趣，只有海空軍的假想敵部隊採購，以其刁鑽靈活的特性，訓練其他單位的空中纏鬥能力。

國軍於1960年代中期，接收第一代F-5A/B；1970年代引進改良版的F-5E/F，並由航發中心（漢翔前身）與諾斯洛普合作，在台組裝生產。首架1974年10月31日蔣總統誕辰出廠，命名「中正」。中華民國 是全球最大F-5E/F使用國，總數達到308架，在極盛期1980年代，共裝備5個戰鬥機聯隊。

1990年代末，空軍引進二代戰機，F-5轉任新進飛官銜接訓練。由於F-5服役晚期數度發生致命失事，空軍還替機隊換裝最新款的馬丁貝克Mk16彈射椅。配合勇鷹高教機服役，F-5去年底解除訓練任務，目前僅剩少數改為偵察機的RF-5E，在F-16更換新式照相莢艙，以及MQ-9B無人偵察機服役後，也將汰除。

空軍對中央社透露，F-5機務狀況良好，共有5家美商洽詢購買事宜，將依美國安全援助規範完成第三方移轉，並公開標售。

由於假想敵部隊飛行時數高，又常進行激烈纏鬥動作，機體損耗速度快，美軍近年曾向瑞士等國購回退役F-5E/F，補充自身屆壽汰除的飛機。此外，各國軍方逐漸發現，作戰之外的非核心任務，外包更為划算，國際間出現多家私營的假想敵業者，他們採購退役戰機，承包各國軍方訓練。民間業者常用機種除了F-5之外，包括如A-4攻擊機、德法合製的Alphajet教練攻擊機、法國幻象F1 戰鬥機，以色列退役的F-16A/B戰機，近年也賣給民間業者。