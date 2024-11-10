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民間「捍衛戰士」興起 美商洽購台國軍退役F-5戰機

記者程嘉文／台北即時報導
2023年11月，台空軍邀請媒體，報導F-5機隊解除戰備。兩架F-5F雙座機在媒體面前展示編隊起飛。記者曾吉松／攝影
2023年11月，台空軍邀請媒體，報導F-5機隊解除戰備。兩架F-5F雙座機在媒體面前展示編隊起飛。記者曾吉松／攝影

捍衛空防半世紀的F-5E/F戰機，去年解除戰備。台空軍昨天證實，退役的約40架F-5E/F，將在符合美方安全規範之下公開標售，目前共有5家美商洽詢。預期買家是近年興起的私人假想敵公司，將這些飛機整修拆拼後，外包各國軍方的訓練任務。

F-5是諾斯洛普公司將T-38教練機改良成的輕型戰鬥機，也是美國空軍邁入超音速時代之後最小的戰鬥機。F-5主要用於軍援或外銷，美軍自身作戰部隊對其沒有興趣，只有海空軍的假想敵部隊採購，以其刁鑽靈活的特性，訓練其他單位的空中纏鬥能力。

國軍於1960年代中期，接收第一代F-5A/B；1970年代引進改良版的F-5E/F，並由航發中心（漢翔前身）與諾斯洛普合作，在台組裝生產。首架1974年10月31日蔣總統誕辰出廠，命名「中正」。中華民國是全球最大F-5E/F使用國，總數達到308架，在極盛期1980年代，共裝備5個戰鬥機聯隊。

1990年代末，空軍引進二代戰機，F-5轉任新進飛官銜接訓練。由於F-5服役晚期數度發生致命失事，空軍還替機隊換裝最新款的馬丁貝克Mk16彈射椅。配合勇鷹高教機服役，F-5去年底解除訓練任務，目前僅剩少數改為偵察機的RF-5E，在F-16更換新式照相莢艙，以及MQ-9B無人偵察機服役後，也將汰除。

空軍對中央社透露，F-5機務狀況良好，共有5家美商洽詢購買事宜，將依美國安全援助規範完成第三方移轉，並公開標售。

由於假想敵部隊飛行時數高，又常進行激烈纏鬥動作，機體損耗速度快，美軍近年曾向瑞士等國購回退役F-5E/F，補充自身屆壽汰除的飛機。此外，各國軍方逐漸發現，作戰之外的非核心任務，外包更為划算，國際間出現多家私營的假想敵業者，他們採購退役戰機，承包各國軍方訓練。民間業者常用機種除了F-5之外，包括如A-4攻擊機、德法合製的Alphajet教練攻擊機、法國幻象F1戰鬥機，以色列退役的F-16A/B戰機，近年也賣給民間業者。

國軍老裝備贏得「海外第二春」另一著名案例，是剛退役的鷹式防空飛彈。配合俄烏戰場急需，美軍因此主導，買回各國的鷹式飛彈，轉提供烏克蘭，發揮不小威力。相較之下，此次F-5係我方自行標售，但交易仍須得到美國政府同意。

2023年11月，台東志航基地的F-5，進行最後一次夜航訓練。圖/軍聞社
2023年11月，台東志航基地的F-5，進行最後一次夜航訓練。圖/軍聞社
假想敵業者「頂級王牌」（Top Aces）向以色列購入的F-16A戰機，機尾改漆...
假想敵業者「頂級王牌」（Top Aces）向以色列購入的F-16A戰機，機尾改漆公司名稱，以及N854TA的民用機登記號碼。圖/Top Aces

中華民國 F1 烏克蘭

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