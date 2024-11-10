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校友賴清德總統出席成大93周年校友之夜 開口唱校歌

記者萬于甄／台南即時報導
台總統賴清德（右）與成大校長沈孟儒（左）共同舉杯，祝賀成功大學93歲生日快樂。圖／成大提供
台總統賴清德（右）與成大校長沈孟儒（左）共同舉杯，祝賀成功大學93歲生日快樂。圖／成大提供

國立成功大學今年創校93周年，今晚6時舉行成大校友之夜，席開158桌，邀請逾1600名校內師生及來自各地校友共歡聚一堂，台灣賴清德總統今晚以成大校友身分出席致詞，雖該行程並未公開，但同樣是成大校友的立委林俊憲緊跟在側，一起為成大慶生。

賴清德為成大醫學院學士後醫學系80級校友，在2013年獲成大校友傑出成就獎，今年首度以總統身分出席「校友之夜」活動，除開口大唱校歌外，也全程參與薪火相傳慶生活動，並與成大校長沈孟儒一起切蛋糕，傳承成大精神與祝賀。

賴清德致詞時表示，成大為南台灣科技發展與知識的重鎮，除積極塑造有利於創新的環境，讓學生能在多樣化課程中發揮興趣、吸引新知，同時連結社會各部門，和台灣這塊土地上所有人一起面對各項挑戰，「今天的台南已是世界的台南，台南的發展背後也都有成大的發展與付出」。

賴清德也強調，感謝成大一直是這座城市重要的後盾，為這城市貢獻智慧和心力，在面對全球智慧化的時代，相信成大一定可以推動台灣更進步的方向，而成大的進步就代表台南、台灣的進步，相信成大及成大人將會為國家社會做出更多的貢獻。

沈孟儒則指出，今年台灣出席2024「亞太經濟合作經濟領袖會議」代表團中，有一半都是成大校友，成大以理工醫學聞名，今年更有成大校友首先在社會科學領域當選院士，代表成大完整發展的象徵意義。

沈孟儒說，未來成大發展將以區域品牌，做好整個大台南鏈結並放眼國際，而未來國家面對能源、人口結構改變等挑戰，還包括台灣在地緣政治扮演的角色，台南正在從文化古都邁向科技新都，成大更是邁向百年的階段，未來成大在產業關鍵技術的發展一定不會缺席。

成大今舉辦93周年校友之夜，台賴清德總統也以校友身分出席，並與成大校長沈孟儒及歷...
成大今舉辦93周年校友之夜，台賴清德總統也以校友身分出席，並與成大校長沈孟儒及歷任校長、歷屆傑出校友等一起切蛋糕，祝成大生日快樂。圖／成大提供

賴清德

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