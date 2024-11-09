台灣醫生赴加薩 親身感受戰火下流離失所的不安

無國界醫生（台灣）「痛，我願同行」媒體分享會9日在台北舉行，多名來自台灣的無國界醫生們與會分享前進加薩走廊參與醫療救護的見聞，盼民眾一同參與無國界醫生的人道醫療行動。中央社

來自台灣的無國界醫生們輪番前往遭戰火蹂躪的加薩 走廊，在煙硝中被迫不斷移動的不安、血流滿地如人間煉獄的畫面，流離失所已不只是語言或文字，正真實在千里外上演。

沒水、沒電、沒床，甚至連「家」都只是用布與塑膠搭建的臨時帳篷，而在綿延的帳篷下，卻是一個又一個加薩家庭。自以色列 與巴勒斯坦 武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的戰爭於去年10月7日爆發以來，聯合國估計加薩走廊內約有190萬人流離失所。

來自台灣的急診科醫生洪上凱去年7月赴加薩，執行首次無國界醫生任務，從未想過會遇上如此大規模衝突，甚至被迫在一個月內移動4次，然而「移動」二字說來簡單，在無情烽火中談何容易。而最令他痛苦的是，明知道自己可能沒什麼東西，卻還是要拋下那僅有的一點點物品。

洪上凱今天在無國界醫生（台灣）「痛，我願同行」媒體分享會中回想這段經歷，講到難以想像在過了一年後，當地人到底經歷多少「不得不拋下」的苦痛。流離失所已不只是語言或文字，那種無家可歸又逃無可逃的處境，讓他原本平靜的語氣頓時低沉了幾分。

整形外科醫生鄔逸群在今年7月前往加薩，負責搶救嚴重炸傷、燒燙傷患者，傷患、家屬不斷衝進規模不大的醫院中，地上流滿鮮血，到處都是哭喊的人，病床根本不夠用，多數傷患只能躺在地上，如人間煉獄般的畫面，是他行醫生涯以來從未看見過。

「傷患中也有很多醫院同仁的家屬。」鄔逸群遇過不止一次，醫院人員工作到一半突然接到通知而衝到急診室，或是接到親人因炸彈死亡的消息，就算彼此互相安慰，依舊忍不住鼻酸、紅了眼眶。

鄔逸群說，當地至少已有4萬多人喪生，數字講起來很冰冷，卻代表發生了4萬多次，眼看著一次又一次上演，真的是一件很心痛的事情。

麻醉科醫生許彥鈞2020年在加薩北部的奧達醫院，協助治療2018年加薩「回歸大遊行」抗議示威行動中傷患，他透過一張寧靜的海灘照，回憶著可能已不存在的景色。當時工作之餘還能到處轉，有機會觀察到加薩人靠著簡單的農耕、捕魚設法自給自足，但漁船只能在一定範圍內捕撈。

許彥鈞表示，戰爭爆發後，以色列對於進入加薩的所有人道物資控管更加嚴格，最近查了一些資料，戰爭初期還能維持8成食物供應，現在只剩2、3成，很多人一天大概只吃一餐。無論立場為何，人民受到的傷害最大，當然希望盡快停止戰爭，否則至少讓物資進出，人民可以至少維持一些生活水準，否則真的很難生活下去。

無國界醫生（台灣）執行長鄔荻芳（Ludivine Houdet）強調，「痛，我願同行」的「同行」是指無國界醫生與處於弱勢的傷病患同行，也是呼籲民眾一同參與無國界醫生的人道醫療行動，每一項行動都有機會帶來改變。