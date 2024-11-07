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查柯文哲金流 檢廉二度以證人身分約談陳佩琪

中央社台北7日電
台北地檢署偵辦京華城案，7日指揮廉政署以證人身分約談前台北市長柯文哲妻子陳佩琪（左），釐清柯文哲相關金流。中央社
台北地檢署偵辦京華城案，7日指揮廉政署以證人身分約談前台北市長柯文哲妻子陳佩琪（左），釐清柯文哲相關金流。中央社

台北地檢署偵辦京華城案，今天指揮廉政署再次以證人身分傳喚前台北市長柯文哲妻子陳佩琪，並提訊在押的沈慶京、應曉薇，釐清柯文哲金流是否與沈、應的行收賄相關。

北檢偵辦京華城案，自今年8月底起陸續發動數波搜索約談，已聲押前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前鼎越開發董事長朱亞虎、前台北市長辦公室主任李文宗等人獲准。目前共20多人列為被告。

檢察官考量被告羈押期限將屆滿，先後聲請延押應曉薇、沈慶京、彭振聲、柯文哲獲准。其中，彭振聲、沈慶京、應曉薇提起抗告，台灣高等法院已駁回彭、沈的抗告確定，應曉薇的抗告仍在審理中。

檢廉調查，沈慶京為求京華城容積案過關，涉嫌行賄應曉薇超過新台幣4740萬元（約147萬美元），另有資金去向不明。此外，媒體報導，陳佩琪在應曉薇便當會、京華城容積率通過之際，透過ATM存款逾60次、金額高達619萬元。

陳佩琪日前受訪表示，她會做ATM的小額理財是因為她變成名人後就很少去櫃檯，用機器對她來說比較沒有壓力，「我不會想到說，我這種用ATM理財的方式變成人家羅織我罪名的一個證據」。

檢廉於8月底首度以證人身分傳喚陳佩琪說明，訊後請回。陳佩琪後來表示，她在廉政署接受訊問時就提出所有金流，有些資料還沒補齊，但都盡可能補齊委託書，「我們家沒有任何財產來源不明的金流」。

檢廉經過2個多月清查，今天上午再度以證人身分傳喚陳佩琪說明，不排除稍晚移送台北地檢署複訊。

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