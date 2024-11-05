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國安外包美國 台灣已無避險他途

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美國正舉行總統大選，結果牽動台灣情勢。(美聯社)
美國正舉行總統大選，結果牽動台灣情勢。(美聯社)

白宮新主即將揭曉。蔡政府兩度押錯寶，今年外交部「兵分二路」。駐美大使俞大㵢接受挺川電視台專訪，肯定川普任內大幅提升台美關係。外交部次長吳志中接待外媒，則表示對美選「非常非常憂心」，直言「若川普放棄台灣，如何讓美國再次偉大？」辦外交，弄得像包牌買樂透。

駐美前線挺川，表忠「台灣準備好打仗」；後方外交部不同調，疑川棄台。前後矛盾，充分演繹吳志中所言「我們擔心不確定性」。民進黨宣稱美台關係「堅如磐石」，怎竟被「不確定性」取代？

賴政府外交官不掩恓惶，也讓人「非常憂心」。美大選激烈肉搏，英印日韓與中國改善關係，分散地緣風險；向來在美中奉行中立的印尼，將合作觸角伸向俄國，探索另類平衡。相形之下，台灣早將國安外包美國，已無避險他途。無論白宮誰主，台方都面臨相當風險。

拜登路線失敗，主張孤立主義的川普，抑或缺乏國際威望的賀錦麗，都難延續以「民主vs.專制」的二次冷戰。各國避險非僅針對川普，更著眼拜登留下的戰火亂局。

台灣兩度因冷戰架構獲美援抗中。一旦美國隊長角色弱化，冷戰劇本唱不下去，台方扛得起高昂的軍事外交成本嗎？或有其他可交換國防資源的籌碼？別忘了，半導體產業鏈已被蔡政府一次交易，正在分散外移。（轉載自聯合報）

川普 拜登 白宮

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