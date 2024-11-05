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美籍色狼猥褻未成年人後藏台灣 移民署：將驅逐出境

記者翁至成／台北即時報導
台移民署外觀照。記者翁至成／翻攝
台移民署外觀照。記者翁至成／翻攝

台灣移民署發函給教育部的一則公文在網路曝光，內容指出，有性犯罪前科的美籍人士Levi Forrest WALLACE在台活動，為了避免停留期間危害我國利益，若查獲或知悉，請立刻通知。對此，移民署證實公文為真，強調已成立專案小組追查，若查獲將依入出國及移民法強制驅逐出國，並管制入境。

移民署指出，該外籍人士入境後，才收到美國在台協會通知，WALLACE曾在23年前有緩刑紀錄，現並未遭外國政府通緝，為維護我國利益及民眾安全，獲悉後立即採取行動，因涉外國政府情資及個資，用密件通知相關機關留意及協尋，防止該美籍人士在台取得工作及居留許可。

移民署強調，已成立專案小組追查該外籍人士行蹤，如經查獲將依入出國及移民法相關規定強制驅逐其出國，並於其出境後管制其再入境，以保障民眾及社會安全。

該函文指出，美國籍Levi Forrest WALLACE為1981年5月出生，於2001年涉犯美國俄勒岡州刑法對未成年進行性猥褻，被判處有期徒刑90日，緩刑2年；在今年10月2日清晨搭機入境台灣。

根據函文內容，移民署接獲美國在台協會國土安全調查辦公室通知，一併發函給警政署、外交部、勞動部、教育部。

移民 教育部 俄勒岡州

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