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球迷自發舉「大巨蛋是棒球場」標語 盼回歸初衷

中央社台北2日電
世界12強棒球賽台灣隊2日在大巨蛋舉行自辦熱身賽，有球迷自發性在場內高舉「大巨蛋是棒球場」標語，盼大巨蛋能多排些棒球賽事。中央社
世界12強棒球賽台灣隊2日在大巨蛋舉行自辦熱身賽，有球迷自發性在場內高舉「大巨蛋是棒球場」標語，盼大巨蛋能多排些棒球賽事。中央社

對大巨蛋目前僅供中職明年球季20場爭議，今天12強台灣隊的自辦熱身賽，有球迷製作「大巨蛋是棒球場」標語，發起人蔡先生表示，是希望回歸初心，大巨蛋能多排一點棒球賽事。

針對明年中職賽程，目前遠雄大巨蛋在例行賽僅給20場，包括開幕戰2場與6個例行賽週末檔期，相較於今年38場幾乎腰斬，聯盟及各球團領隊都直呼難以接受。

今天世界12強棒球賽台灣隊在台北大巨蛋與捷克國家隊打自辦熱身賽，拿起「大巨蛋是棒球場」標語的球迷蔡先生表示「大巨蛋當初設立，是因為棒球迷不要因為下雨延賽。」蔡先生強調，這個標語沒有加遠雄、蔣萬安等任何政治標語，「就是希望大家回歸初衷，大巨蛋能多排一些棒球賽事。」

蔡先生指出，其實並不反對其他商演進來大巨蛋，但不要壓縮到棒球賽季檔期4月到10月，「歡迎在其他時候使用，像洲際、桃園球場都會在休賽季時提供其他活動。」

蔡先生表示，自己看球已經20幾年，從中職黑暗期到復甦，「所以更期待大巨蛋在盛世中有更好的使用方式，加上我自己又是從花蓮來台北大巨蛋很方便，不用擔心外地來下雨取消。」

另一名球迷邱先生則因為蔡先生的關係一起響應，他表示，大巨蛋的促成是因為33年前棒球迷高喊「我們要巨蛋」，「但現在變成中職只拿到20場，剩下要等藝文活動後才能有多的，球迷覺得這樣是不妥的，希望明年場數至少能跟今年差不多。」

中職會長蔡其昌表示，「或許有些資深球迷也參與當時台灣沒有室內球場爭取的過程，大巨蛋本身就是為了打棒球而蓋的地方，如果棒球不能優先，這件事情就很奇怪，所以球迷自發性行為我們都尊重，台灣很民主。」

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