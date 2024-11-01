他批劉德華媚共狠遭打臉 改口「他們國家的事，尊重」

批劉德華媚共被陸委會打臉，王定宇低調改口。圖／台灣映藝提供

民進黨立委王定宇質疑歌手劉德華 是媚共藝人，其演唱會不如人民基本安全重要。陸委會主委邱垂正今天表示，只要沒有傷害台灣的立場，都歡迎陸港澳藝人申請來台，劉德華沒有傷害台灣的言論，因此依程序同意。王定宇也改口稱，劉德華媚不媚共，「他們國家的事情，我們尊重」。

劉德華昨晚原規畫在台北小巨蛋舉行演唱會，原本擬風雨無阻，最後在北市府協調下才延後昨場次。民進黨立委王定宇臉書 批評，劉德華是媚共藝人，在香港 反送中、武力威脅台灣等議題上都站在媚共立場，還擔任中國電影家協會第十一屆副主席，雖然台灣民主法治國依法讓他舉辦演唱會，但是並不值得去看上一眼。

王定宇臉書發文後，網友批評居多，「你就別蹭了，你什麼咖」、「論品格，你看得到人家的車尾燈嗎，你除了房子租贏人家之外，還能贏什麼」、「人家國籍就是中國香港，說人家媚共，那委員您就是媚台委員囉」、「原來管國防外交的立委邏輯那麼奇怪欸」等。

陸委會主委邱垂正今天也表示，只要依法申請、獲准許可的陸港澳藝人，沒有傷害台灣的立場尊嚴，都歡迎來台做藝術表演與交流，經查劉德華並沒有傷害台灣的言論，所以依照既定程序同意。

王定宇今受訪時改口稱，公共安全議題就是公共安全議題，所以先把政治認同放下，至於劉德華媚不媚共，「他們國家的事情，我們尊重」。