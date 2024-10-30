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不滿賴清德祖國論 綠營人士：獨派還在隱忍金孫

記者蔡晉宇、鄭媁、屈彥辰／台北31日電
賴清德總統拋出祖國論，餘波盪漾。(中央社)
賴清德總統拋出祖國論，餘波盪漾。(中央社)

賴清德總統在國慶晚會拋出祖國論後，至今餘波盪漾。綠營人士指出，獨派私下也表達不滿，只是對台獨金孫還在隱忍。

賴總統拋出「中華民國113年」後，已故獨派大老辜寬敏遺孀王美琇就說要請問賴總統，「這個國家的歷史是從什麼時候開始？」希望能跟賴總統見面。

台教會會長陳俐甫表示，賴清德的祖國論分成兩部分：第一部分，中華人民共和國不會是中華民國的祖國，這是明確客觀歷史事實，獨派不會反對；第二層面，則是國家狀態問題，獨派不認同賴總統再以帶有一中色彩的中華民國，來表述國家定位，獨派期盼更彰顯台灣主體性，且台灣已是主權獨立國家，這點堅持並不改變。

北社社長張葉森則表示，「基於事實」很重要，賴總統的論述正是基於事實下的表述，並無挑釁中國；賴清德已清楚表達兩國「互不隸屬」，至於名字叫中華民國、中華民國台灣，並不是最重要的事情。他希望中國能感受到賴清德並無挑釁的善意，兩岸共存共榮，是兩岸人民都希望看到的情景。

獨派學者施正鋒認為，賴總統看似比前總統蔡英文更傾向中華民國，也承認了1949年以前的中華民國，卻陷入了冷戰時期爭奪中國正統的過去窠臼。

施正鋒表示，賴清德看似承認中華民國113年的論述，完全是半吊子，非完整論述，這從最近一個事件即可驗證：賴清德到宜蘭出席活動，竟贊同宜蘭市中山國小應該改名渭水國小，還要請教育部、文化部與縣府研議；若賴清德真心認同祖國論所要傳達的中華民國精神，就該尊敬孫中山，但賴顯然沒這麼做，短短幾天，就已出現言行不一狀況。

前台南縣長蘇煥智認為，賴清德運用「中華人民共和國、中華民國」的差異，大玩文字遊戲，卻刻意忽略了「中國」這個國名通稱的國際代表性，才是問題根本；逃避「中國代表性」的問題，只是激怒中國大陸，卻把台灣綑綁在「中國民族主義」枷鎖內。

藍營則質疑賴清德騙選票，若要強調「中華民國是台灣最大公約數」，就必須是完整的中華民國，不能是「斷頭式的中華民國」。

中華民國 賴清德 華人

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