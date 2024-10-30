颱風康芮撲台 氣象署：疑似出現雙眼牆

台東30日傍晚已感受到颱風康芮逼近，出現間歇性風雨，海面出現長浪，縣府提醒民眾勿前往海邊觀浪，並宣布晚間停班停課。中央社

颱風康芮直撲台灣，氣象署指出，台灣時間30日晚上8時，康芮對流相對完整，雖然西側對流有減弱現象，但有疑似出現雙眼牆的現象，會持續關注，如果眼牆置換成功有機會再增強。

根據中央氣象署觀測，晚間8時康芮中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約340公里處，以每小時21轉25公里速度向西北進行；中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，七級風平均暴風半徑320公里。

氣象署指出，康芮目前中心在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北移動，暴風圈已進入巴士海峽及台灣東南部近海，將對台灣各地及澎湖、金門構成威脅，蘭嶼已經有測到16級強陣風。

氣象署科長林伯東在記者會中表示，康芮對流相當完整，但偏西側位置風切較大或者底層有乾空氣，因此西側對流有逐漸減弱，但還是要視實際發展而定。

林伯東指出，根據觀測，康芮有疑似雙眼牆，雙眼牆是較強烈颱風的現象，氣象署會持續關注，如果有眼牆置換成功，代表康芮的強度有機會再增強，但如果眼牆置換失敗的話，目前就是康芮最巔峰的時期。

根據氣象署統計，如果康芮登陸台灣，今年就有凱米、山陀兒及康芮登陸，是2008年以來，首次1年有超過3個颱風登陸，上一個10月登陸的強颱則是要追溯到2005年的颱風龍王。