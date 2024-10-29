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中國籍貨輪載重頂浪難航行棄船 台灣海巡救援17人

中央社新北29日電
中國貨輪「鈺洲啟航」29日上午航行至野柳外海時，由於風浪強勁且載運重物，運轉能力受影響滯留在外海，經船長評估後，晚間決定棄船，台灣海巡署立即派遣PP-10050艇緊急出港，救援船上17名船員送至基隆。（台灣海巡署提供）中央社
中國貨輪「鈺洲啟航」29日上午航行至野柳外海時，由於風浪強勁且載運重物，運轉能力受影響滯留在外海，經船長評估後，晚間決定棄船，台灣海巡署立即派遣PP-10050艇緊急出港，救援船上17名船員送至基隆。（台灣海巡署提供）中央社

中國貨輪「鈺洲啟航」29日航行至野柳外海時，由於風浪強勁且載運重物，運轉能力受影響滯留在外海，經船長評估後，晚間決定棄船，台灣海巡署巡防艇將17名船員接駁回基隆港。

「鈺洲啟航」14日下午載運3部橋式起重機靠泊基隆港西岸碼頭後，預計卸下其中1部由中國貨櫃運輸公司新購的橋式起重機207號，但在靠泊時，船上的207號不慎碰撞岸上由中國貨櫃運輸公司所屬的橋式起重機206號後，206號橋式機倒塌，並壓毀5個貨櫃。

「鈺洲啟航」29日上午7時57分駛離基隆港，預計前往中國福建省漳州市，海巡署第二巡防區指揮部上午11時許監控時，發現「鈺洲啟航」於野柳岬北北西2.4浬處海域滯留且態樣異常。

第二巡防區指揮部立即聯繫基隆港務分公司航管中心，得知「鈺洲啟航」因負載3座橋式起重機，且受到颱風康芮外圍環流強勁風力及海流影響，即使「鈺洲啟航」以雙俥頂浪，仍無法駛離現場海域，且逐漸往野柳岬岸際接近。

經評估後，「鈺洲啟航」於野柳岬0.6浬外海下雙錨，並通報相關單位救援，救援單位雖曾調派拖船趕赴現場，但由於海象不佳而折返，船務代理公司現正安排其他拖船前往救助，海巡署則同步派遣宜蘭艦及南投艦在現場執行安全戒護任務。

由於入夜後風雨增強，「鈺洲啟航」船長決定棄船，海巡署艦隊分署第一海巡隊立即派遣PP-10050艇緊急出港救援船上17名船員，於晚間9時許將全數船員救援至巡防艇，晚間10時5分返抵基隆港東16號碼頭，隨後將船員送至飯店休息。

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