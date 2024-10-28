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林佳龍出訪聖文森及格瑞那丁 感謝支持台灣國際參與

中央社台北28日電
台外交部長林佳龍（右3）以總統特使身分率團，26日訪問聖文森及格瑞那丁，出席聖國獨立紀念日慶典活動，晉見聖文森及格瑞那丁總督朵根（Susan Dougan，右4）。（台外交部提供）中央社
台外交部長林佳龍（右3）以總統特使身分率團，26日訪問聖文森及格瑞那丁，出席聖國獨立紀念日慶典活動，晉見聖文森及格瑞那丁總督朵根（Susan Dougan，右4）。（台外交部提供）中央社

台外交部長林佳龍出訪中美洲及加勒比海5友邦，26日出席聖文森及格瑞那丁獨立紀念日慶典活動，並應聖國總理龔薩福邀請出席歡迎酒會；他表示，感謝聖國支持台灣參與國際組織，祝願台聖兩國國運昌隆、雙方人民友誼長存。

台外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍26日以總統特使身分率團訪問聖文森及格瑞那丁，出席聖國獨立紀念日慶典活動，應聖國總理龔薩福（Ralph Gonsalves）邀請出席歡迎酒會，聖國內閣要員、非政府組織領袖及工商各界人士百餘人與會，多位閣員表達對台灣多年協助聖國的謝忱以及對台聖邦誼的支持。

林佳龍表示，台聖建交43年以來，兩國各項雙邊合作計畫成果豐碩，特別在農業、資通訊及公衛等領域。今年4月花蓮遭遇強震，而聖國則在7月遭到颶風貝羅侵襲致災，兩國均於第一時間向對方伸出援手，顯示台聖患難與共、彼此扶持的情誼。

林佳龍強調，總統賴清德於520就職演說宣示民主、和平、繁榮是國家路線，亦是台灣與世界的連結，而外交部也與各部會齊力推動「總合外交」，運用自身的經濟、科技優勢，讓台灣走進世界，也讓世界走進台灣，同時堅守自由民主的憲政體制，以實力維護台海與亞太區域的和平穩定。

林佳龍說，感謝聖國多年來支持台灣的國際參與，尤其是總理龔薩福於今年聯合國大會總辯論發表演說時，兩度為台灣發聲，支持台海和平及台灣參與國際組織，並祝願台聖兩國國運昌隆、雙方人民友誼長存。

台外交部表示，林佳龍此行晉見聖國總督朵根（Dame Susan Dougan），與龔薩福舉行雙邊會談，也與龔薩福共同主持「阿諾斯谷急重症醫院」動土典禮，並出席台灣援建的「橘山農場」農民訓練教室與冷藏室啟用典禮。

林佳龍參加「橘山農場」活動時指出，台聖兩國在農業技術領域的合作已取得顯著成果，其中一項重要成果是橘山生技中心的成立，多年來該中心已成為聖國農業進步的重要支柱；台灣與聖國將在2025年啟動一項新的農業合作計畫，除引進智慧農業技術，也期盼提高農業生產力、強化年輕人對農業的參與。

台外交部表示，林佳龍當日也出席「Rabacca國家種畜繁殖場羊舍」揭牌儀式以及「台聖光輝10月歡慶園遊會」，除重申賴總統對深化與聖國關係的堅定承諾，也與聖國民眾見證台灣國際援助的成果。

台外交部長林佳龍（左）於26日轉交總統賴清德信函予聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（R...
台外交部長林佳龍（左）於26日轉交總統賴清德信函予聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves，右），致賀聖國獨立紀念日。（台外交部提供）中央社

賴清德 颶風 聯合國

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